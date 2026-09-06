La tradicional 'buñuelada' del barrio San Vicente de Almería reparte más de 2.000 dulces y 150 litros de chocolate

La tradicional 'buñuelada' del barrio San Vicente (Almería) reparte más de 2.000 dulces y 150 litros de chocolate. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado este domingo a los vecinos de la barriada de San Vicente para participar en la tradicional buñuelada, uno de los actos más populares de las fiestas patronales de este barrio de la capital, con más de tres décadas de antigüedad. Acompañada por los concejales María del Mar García Lorca, Ana Trigueros y Óscar Bleda así como de la presidenta de la Asociación de Vecinos 'Nueva Ilusión Fénix', Bienvenida Pascual, y ataviados todos con el tradicional delantal de 'buñuelera', la alcaldesa ha repartido los buñuelos y chocolate entre los asistentes a este acto celebrado en la plaza del barrio.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Almería en una nota, "una labor para la que, como manda la tradición, desde las cuatro de la madrugada, se han empleado 100 kilos de harina y que se ha completado con la preparación de unos 150 litros de chocolate". En total, se han repartido más de 2.000 unidades de buñuelos. En este sentido, Vázquez ha destacado la "extraordinaria" labor que realizan esta veintena de vecinas de San Vicente desde hace 34 años para preparar y elaborar "los que probablemente sean los mejores buñuelos de toda Almería".

Asimismo, "un esfuerzo que año tras año hace que se mantenga viva esta tradición en un barrio tan especial como este", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado "la gran labor que realizan las asociaciones de vecinos para engrandecer todos los rincones de la ciudad".

Al hilo, la alcaldesa ha resaltado que "no hay nada más almeriense que encarar esta recta final del verano participando en las Fiestas de San Vicente y probando sus buñuelos, hechos con la receta casera de nuestras abuelas de toda la vida". Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos 'Nueva Ilusión-Fénix' ha agradecido "la participación de la alcaldesa y de los concejales en esta popular tradición", al tiempo que ha destacado "el buen ambiente vivido durante estas jornadas de convivencia vecinal en las que, como es habitual, todo el barrio se ha implicado para vivir las Fiestas de San Vicente de una manera especial".

Asimismo, Bienvenida Pascual, ha agradecido a la primera teniente de Alcaldía y concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, el pregón realizado en la noche del pasado jueves para dar el pistoletazo de salida a estos días de fiestas en los que ha habido actividades tradicionales, deportivas, culturales y sociales para todas las edades.