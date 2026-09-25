Transportes adjudica las obras de la nueva estación de AVE Vera-Almanzora (Almería) por casi 17 millones de euros

Diseño de la estación de AVE Vera-Almanzora (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado el contrato para la construcción de la nueva estación de Vera-Almanzora, en la línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería, en la provincia de Almería, por un importe de 16.955.662,46 euros (IVA incluido).

La actuación, que prevé un plazo de obras de 18 meses una vez que arranquen los trabajos, se ha adjudicado a la UTE Construcciones Glesa SA - Electricidad Montajes Almería tras el estudio de las 20 propuestas elevadas al concurso público.

La nueva estación se ubicará al sur del término municipal de Vera y dará servicio a los trayectos de largo recorrido del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería.

Además, facilitará el acceso al ferrocarril a los habitantes de los municipios del entorno, "de una gran proyección económica y turística", según ha indicado el ministerio en una nota.

La estación, con una superficie de 1.850 metros cuadrados, contará con un vestíbulo principal, zona de embarque, área de información, venta de billetes y atención al cliente para diferentes operadores ferroviarios, aseos, vestuarios, local comercial, oficinas, almacenes y cuartos de instalaciones. También se ubicarán en el edificio el control de accesos a la estación, los sistemas de comunicaciones y la conexión con los andenes.

Para salvar la diferencia de cotas entre el edificio de la estación, situado sobre el terreno, y la plataforma ferroviaria, que se encuentra a una altura aproximada de 8,6 metros sobre el mismo, el acceso a los andenes se realizará de abajo hacia arriba a través de un paso inferior conectado con el nuevo vestíbulo.

Esta conexión incluye cuatro ascensores, cuatro escaleras mecánicas, dos escaleras fijas y cuatro escaleras de emergencia en los andenes.

Asimismo, la actuación incluye los acabados y revestimientos del paso inferior; de los andenes, que tendrán una longitud de 450 metros; y de las marquesinas de protección.

Además, se llevará a cabo la urbanización exterior de la estación y construirá un aparcamiento con al menos 150 plazas (ampliable hasta 200), así como paradas de autobús y taxi, y un carril de estacionamiento rápido. Por último, se ejecutará un vial de acceso rodado a la nueva estación, que conectará con el enlace situado en el kilómetro 8 de la autovía A-352.

Con esta adjudicación, el Ministerio continúa con las actuaciones de la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, con inversiones ejecutadas que superan ya los 2.700 millones de euros de los más de 3.600 millones de euros previstos.

Así, ya está finalizada o en construcción la plataforma de toda la línea y progresan los trabajos de electrificación, tanto de la subestación de Totana como del tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras recientemente se adjudicó la del tramo Lorca-Almería. Asimismo, están ya adjudicados o licitados los contratos de montaje de vía de toda la línea.

También está contratado el despliegue de las instalaciones de telecomunicaciones ferroviarias (GSM-R) y de señalización (ERTMS) y se encuentra en fase de adjudicación la construcción de una base de mantenimiento en Níjar.