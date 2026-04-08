Trasladan a un centro sanitario de Almería a dos de los cinco rescatados de la patera-taxi que dejó un fallecido

Archivo - Playa de Cabo de Gata (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos de las cinco personas que fueron atendidas con vida de la patera-taxi que desembarcó sobre las 14,30 horas de este martes en la Playa de la Fabriquilla, situada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), tuvieron que ser derivadas a un centro sanitario debido al estado en el que se encontraban tras ser obligadas a desembarcar a varios metros de la costa.

Según han explicado a Europa Press fuentes próximas al operativo, los agentes de la Guardia Civil que actuaron en la zona pudieron atender a cinco personas de origen argelino así como recuperar el cadáver de un varón fallecido, quien también iba a bordo de la neumática.

Así, los rescatados fueron trasladados al centro temporal de atención a extranjeros (CATE) del Puerto de Almería, donde los equipos de respuesta inmediata ante emergencias de Cruz Roja dispensaron atención a tres de ellos, mientras que otros dos fueron evacuados para recibir asistencia sanitaria.

La patera, sobre la que no constan detenciones, se aproximó a la costa almeriense sobre las 14,45 horas, momento en el que un número indeterminado de ocupantes fueron lanzados al mar para tratar de alcanzar la orilla por sus propios medios antes de que la embarcación volviera mar adentro.