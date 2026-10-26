Trasladan al hospital a tres mujeres intoxicadas con gas en una vivienda de Albox (Almería)

Archivo - Hospital La Inmaculada en la localidad de Huércal-Overa (Almería). - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALBOX (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

Tres mujeres de 21, 29 y 50 años de edad han sido evacuadas al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en un piso de Albox, sentido en el que el bloque ha tenido que ser desalojado por acumulación de gas.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112), sobre las 10,45 horas se recibió un aviso por parte del 061 en el que se solicitaba la colaboración de bomberos y otros cuerpos de seguridad por tres personas que se hallaban inconscientes y con síntomas de intoxicación en un piso de la calle Jaén.

De inmediato, se ha activado a los Bomberos del Levante, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar donde se ha conformado la intoxicación de las tres afectadas por inhalación de monóxido de carbono.

Las perjudicadas han sido desplazadas hasta el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa al tiempo que los vecinos del bloque han sido desalojados por la alta acumulación de gas butano en el inmueble. Se investigan las causas que han rodeado este suceso.