Trasladan a una residencia de Vícar al septuagenario afectado por el desahucio junto a su esposa en Roquetas (Almería)

El matrimonio que afrontaba este lunes el desahucio de la vivienda en la que residía desde 2018 en la zona de Playa Serena, en Roquetas de Mar (Almería), ha abandonado finalmente el inmueble. El marido, de 77 años, enfermo de cáncer de próstata y Alzheimer y en cuidados paliativos, ha ingresado en una residencia de mayores en Vícar, mientras su esposa, de 63 años, permanece por el momento sin alternativa habitacional confirmada.

Según ha explicado la afectada a Europa Press, durante la mañana de este lunes retiraron los últimos enseres y entregaron las llaves antes de las 14,00 horas, límite que, según les comunicaron, se había fijado para evitar la intervención judicial.

La resolución que fijaba el lanzamiento fue notificada el 28 de enero por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Roquetas de Mar, que rechazó la suspensión solicitada por la defensa en un procedimiento de desahucio por precario, al no existir contrato en vigor que amparara su permanencia en la vivienda. El intento de ejecución ya se produjo la semana pasada, cuando acudieron representantes judiciales y agentes policiales, si bien quedó aplazado siete días.

El procedimiento se inició hace tres años y durante este tiempo se dictó una sentencia favorable al abandono de la vivienda, que fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Almería.

Mientras se tramitaban los recursos, la inmobiliaria propietaria del inmueble vendió la vivienda a una nueva propietaria, que durante este tiempo no ha recibido compensación alguna en concepto de alquiler por parte de los moradores, según han trasladado fuentes judiciales. Asimismo, los inquilinos no consiguieron que la Administración les reconociera la condición de vulnerabilidad que habían solicitado.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han señalado que, a través de los Servicios Sociales municipales, se han puesto a disposición de la familia "todos los recursos necesarios desde el primer momento" y que se les ha prestado apoyo durante todo el proceso.

El matrimonio, formado por Gloria Patricia Velásquez, de origen colombiano, y Dick Beekhus, de origen neerlandés, casados desde hace 12 años, llegó a la provincia en 2018 procedente de Holanda y formalizó entonces un contrato de alquiler con una inmobiliaria.

Tras la finalización del acuerdo inicial, la mujer asegura que continuó abonando la renta, fijada en 450 euros, durante un periodo en el que ya no existía contrato. Posteriormente, la vivienda fue vendida a nuevos propietarios y, según relata, se les concedió un plazo de dos años para encontrar otra casa.

El hombre permanece encamado, no puede caminar ni incorporarse por sí mismo y precisa cama hospitalaria y grúa para su movilización. Desde hace seis años cuentan con un servicio municipal de ayuda a domicilio durante varias horas al día, aunque es ella quien asume la mayor parte de los cuidados, higiene, alimentación y medicación.

Ante la inminencia del lanzamiento, la mujer alquiló un trastero para guardar parte de sus pertenencias y permanece a la espera de que los servicios sociales municipales concreten si se le concede algún tipo de ayuda o recurso temporal.