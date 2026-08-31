Tres creadoras afincadas en Andalucía participarán en el proyecto cultural 'Intersecciones e identidad' en Nueva York

Cartel de la exposición 'Intersecciones e identidad'. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho artistas de cinco países, entre ellas tres creadoras afincadas en Andalucía, van a participar en el proyecto curatorial internacional 'Intersecciones e identidad' que reunirá arte, identidad y lengua española que se celebrará el próximo 23 de septiembre en La Nacional-Spanish Benevolent Society de Nueva York.

Con dirección y coordinación de Ingrid Haubrich, afincada en Roquetas de Mar (Almería) y Marta Bernad en Estepona (Málaga), la muestra plantea una exposición deliberadamente efímera que "invita a estar presente, recorrer las obras, encontrarse con los artistas y formar parte de lo que sucede".

El evento, en el que también participa la periodista y autora almeriense Guadalupe Sánchez, cuenta con ocho artistas procedentes de Argentina, España, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, cuyas prácticas nacen de contextos, biografías y lenguajes visuales diferentes.

En concreto, están presentes además la artista visual contemporánea Gabriela Armenteros, la artista multidisciplinar Graciela Cassel, la artista interdisplinaria argentina Julia Justo, y los pintores How Lau y Maku López.

La exposición llega a Manhattan en plena semana del arte de Nueva York, cuando la ciudad concentra inauguraciones, exposiciones, coleccionistas, galeristas, instituciones y profesionales del sector llegados de diferentes partes del mundo.

Según han explicado desde la muestra, la propuesta parte de una premisa poco habitual: los artistas no han sido reunidos por una técnica, una estética o una temática común sino que "los une un recorrido" ya que "cada uno llega desde una historia, un territorio y una manera diferente de entender el arte, compartiendo un espacio simbólico y la lengua" como nexo.

La muestra incluirá además una instalación participativa creada especialmente para la ocasión, que crecerá durante la noche con las aportaciones del público. El punto de partida que atraviesa el proyecto se basa en la leyenda del hilo rojo, "un misterioso vínculo que une a personas destinadas a encontrarse que nace en la antigua mitología oriental".

Dentro de la programación, la escritora española Guadalupe Sánchez presentará '10.000 millas en mis zapatos', una novela contemporánea que, utilizando los zapatos como metáfora de las huellas que dejan las relaciones, habla de la importancia de las conexiones. La noche combinará así arte, literatura, música, participación y un cóctel español, "convirtiendo la inauguración en una experiencia inmersiva completa".

UN LUGAR CON MÁS DE 150 AÑOS DE HISTORIA

La Nacional, fundada en 1868 y estrechamente vinculada a la historia de la comunidad española e hispanohablante en Nueva York. Por sus espacios pasaron figuras fundamentales de la cultura del siglo XX como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Federico García Lorca.

El espacio ha sido recientemente reconocido como "epicentro de la alegría de los españoles que han disfrutado de la victoria de su selección". Tras esta edición, 'Intersecciones e identidad' continuará su recorrido en República Dominicana, Galería Altos de Chavón y posteriormente en España, "incorporando nuevos contextos, voces y posibilidades de encuentro".