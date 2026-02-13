El TSJA absuelve a tres condenados por agredir sexualmente a una chica en Almería a ver contradicciones en su versión

Archivo - Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 13 Feb. (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a tres hombres que fueron condenados a penas de entre seis y once años de prisión por agresión sexual a una chica en un piso donde se celebraba una fiesta en Roquetas de Mar (Almería), al considerar que la versión de la denunciante carece de la "mínima fuerza de convicción" ante su "frontal contradicción" con el resto de versiones, tanto de acusados como de testigos.

La Sala de Apelación estima íntegramente los recursos impulsados por los abogados defensores Juan Gonzalo Ospina y Mónica Moya y revoca la sentencia de origen dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Almería, ya que, según los magistrados, no existen pruebas fehacientes ni corroboraciones periféricas que acrediten los delitos que inicialmente se dieron por demostrados.

La resolución judicial de alto tribunal andaluz, consultada por Europa Press, limita la participación de los acusados --incluso desliga por completo a uno de ellos-- en los hechos que tuvieron lugar en la noche del 19 de diciembre de 2020, cuando la perjudicada acudió a una fiesta de cumpleaños junto con una amiga, que había sido avisada por su pareja.

La chica llegó a la fiesta, donde había un grupo de unas 15 personas, después de haber tomado varias copas de vino y una de ron, de modo que en la fiesta también bebió algunas más y fumó "varios porros". Este extremo, según el tribunal, le provocó un "acentuado estado de embriaguez" que la llevó a "un estado de confusión e inseguridad sobre lo ocurrido en la fiesta", lo cual, según abunda, fue reconocido por ella misma.

Así, entrada la madrugada, la denunciante coincidió con uno de los acusados en uno de los dormitorios de la vivienda, donde se produjeron relaciones sexuales "sin que conste que fuese obligada o forzada a ello". Asimismo, consta que más tarde coincidió con otro de los acusados, con el que también tuvo relaciones sin que fuera "obligada" en "contra de su voluntad".

En este sentido, el tribunal incluso llega a descartar que un tercer acusado llegara a tener relaciones sexuales con la víctima y menos aún forzadas o en compañía de otro de los acusados, como se declaró en primera instancia.

Sobre este último acusado, el TSJA se acoge a la tesis de la defensa y recalca el relato "plagado de contradicciones esenciales" en las distintas declaraciones de la denunciante en sede policial y judicial sobre lo ocurrido, toda vez que el resto de los testigos no situaron al demandado en contacto con la chica "en ningún momento".

En cuanto a los otros dos acusados, el tribunal apunta la existencia de unas relaciones sexuales aunque señala contradicciones de calado en la denunciante para estimar que las mismas no fueran consentidas, lo que hace que su testimonio carezca de la "fuerza de convicción" y la "solidez mínimamente exigibles" para cimentar la condena.

La versión de los denunciados, quienes apuntaron a que hubo consentimiento en las relaciones, se vio apoyada por la versión de otros testigos de la fiesta, que vieron a la denunciante intimar con uno de ellos a lo largo de la noche en la vivienda, donde se produjo de forma constante la entrada y salida de la habitación en la que estaban por parte de los asistentes al evento.

Al margen de esto, el tribunal no cree "fácilmente comprensible" que la joven no manifestase nada de esas agresiones a los policías locales que la abordaron al salir de la vivienda por estar infringiendo el toque de queda que regía por la pandemia de covid-19. Tampoco presentaba la denunciante "vestigio lesivo alguno" cuando fue examinada por el médico forense dos días después, según consta en los informes.

En cuanto a los mensajes de WhatsApp que intercambió con su amiga horas después de lo sucedido, en los que aseguraba sentirse "jodidamente violada" pero en los que no nombraba a nadie, el tribunal estima que se enmarcan en una posición "de rechazo" por parte de la chica a su propio comportamiento.