El TSJA revocan una condena a tres años de prisión a un hombre de Almería acusado de dedicarse a traficar con cocaína

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre que había sido condenado a tres años y 15 días de prisión después de que se hallaran siete piezas de cocaína ocultas en un bote de arroz en la vivienda en la que residía al considerar que no quedó acreditado que su objetivo fuera vender dicha droga.

En su fallo, consultado por Europa Press, el tribunal estima el recurso impulsado por el letrado de la defensa, José Miguel Ramos, y señala la escasa entidad del estupefaciente así como la condición de consumidor del acusado para determinar que los indicios carecen de la contundencia necesaria para una condena por tráfico de drogas.

La Sala destaca que no hay constancia de que ninguna de las personas que fueron vistas entrando y saliendo de su vivienda por los investigadores hubiera recibido alguna dosis de cocaína, toda vez que la suma de dinero que se le intervino al acusado --160 euros-- resulta significativa como para achacarla a una transacción.

"Los indicios existentes son escasos", reafirma el tribunal, para el que no es suficiente que durante el registro se encontrara una balanza con restos de cocaína o recortes de plástico como los que se usan para envolver las dosis, ya que dicho elementos, tanto por separado como en conjunto, no son suficientemente sólidos.

La sentencia de origen, que condenaba también a una mujer a dos años de cárcel, da cuenta de la investigación realizada por la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional de Almería que, bajo autorización judicial, practicó la entrada y registro de varias viviendas sospechosas el 2 de agosto de 2019.

En la primera de las viviendas pertenecientes a la acusada, los agentes localizaron en la planta superior un total de 167 plantas de cannabis, con un valor en el mercado ilícito de más de 5.300 euros, así como lámparas, transformadores y un extractor.

Según los hechos probados, la acusada había manipulado mediante un enganche irregular la instalación eléctrica para garantizarse el suministro del que dependía el cultivo, con una defraudación energética calculada en más de 2.000 euros.

Asimismo, en el bolso de la mujer se hallaron tres bolsitas de plástico cerradas con alambre con cocaína. En total se recogieron 2,2 gramos dirigidos a la venta al menudeo con un coste cercano a los 104 euros que la acusada tenía intención de expender a terceros.

También se exploró una segunda vivienda en la que vivía el absuelto. En ella se localizaron siete piezas de cocaína en el interior de un bote de arroz, con un valor escaso en el mercado de apenas 52 euros debido a su baja pureza, además de utensilios para el corte y pesaje de la droga. También en encontraron 160 euros y una katana.