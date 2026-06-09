El turismo deportivo azul se perfila como eje de desarrollo económico y territorial de la ciudad de Almería

Participantes en las Jornadas sobre Turismo Deportivo Azul celebradas en el Espacio Alma de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El turismo deportivo azul se ha presentado este martes como un eje de desarrollo económico y territorial para Almería durante unas jornadas organizadas por Almería Sports Destination, con el apoyo del Ayuntamiento, en las que se ha analizado la estrategia para impulsar este sector sostenible desde una oferta basada en la sostenibilidad, la cooperación y la experiencia.

El encuentro, enmarcado en la estrategia municipal Almería 2030, ha reunido en el Espacio Alma a representantes institucionales, empresariales, universitarios y gestores del territorio para avanzar en la definición de un modelo turístico de ciudad "estructurado, coherente y competitivo", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha destacado en la inauguración el papel de los fondos europeos y de Almería 2030 como "herramienta de planificación estratégica para transformar el potencial del territorio en una oferta turística estructurada, coherente y competitiva".

Martín ha subrayado la necesidad de avanzar hacia "la creación de un club de producto de turismo activo, ecoturismo y turismo deportivo azul, que permita ordenar la oferta, mejorar la comercialización y reforzar la cooperación entre empresas, administración y agentes del territorio".

Por su parte, Felipe Pascual, en representación de Almería Sports Destination, ha contextualizado el concepto de turismo deportivo azul como un modelo integral que engloba actividad física en el litoral, turismo activo, eventos deportivos, naturaleza, salud, bienestar y sostenibilidad.

Pascual ha destacado que "Almería cuenta con condiciones diferenciales para liderar este segmento", aunque ha insistido en que "los recursos por sí solos no son suficientes si no se acompañan de estrategia, planificación y cooperación". También ha asistido el gerente de Almería Sports Destination, Antonio Jesús González.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha defendido el papel del deporte como "herramienta de salud, bienestar y cohesión social", y ha apuntado a la necesidad de "evolucionar hacia un modelo de destino basado en experiencias y no en actividades aisladas".

Casimiro ha puesto en valor "el potencial de Almería como territorio único por la combinación de mar, desierto, montaña y espacios naturales", y ha señalado la importancia de "estructurar una oferta actualmente dispersa para generar mayor impacto económico, reducir la estacionalidad y posicionar la ciudad como destino activo durante todo el año". También han asistido los concejales Joaquín Pérez de la Blanca y Antonio Urdiales.

ECONOMÍA AZUL Y CONSERVACIÓN

La directora de la Cátedra Almería Municipio Azul de la Universidad de Almería (UAL), Mabel Sáez, ha explicado el concepto de economía azul como un modelo de desarrollo que integra crecimiento económico, empleo, innovación y sostenibilidad vinculados al mar y al litoral.

Sáez ha subrayado la importancia de avanzar hacia "un modelo de turismo basado en experiencias integradas, donde el visitante pueda acceder a propuestas conectadas con el territorio, la naturaleza, el deporte, la gastronomía y el bienestar", y ha defendido la necesidad de una visión compartida entre administración, universidad y empresa.

Víctor Goitia, director de marketing del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, ha presentado su experiencia como "destino consolidado" en la gestión del turismo deportivo, basado en nueve clubes de producto que permiten estructurar la oferta, especializarla y generar una "gobernanza público-privada estable".

Su modelo combina turismo deportivo profesional, naturaleza, golf, eventos y bienestar, además de estrategias de promoción internacional basadas en embajadores y colaboraciones con entidades deportivas de referencia.

El director conservador del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Salvador Parra, ha recordado la necesidad de compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación del patrimonio natural, con especial atención a la capacidad de carga, la zonificación de usos y la "planificación rigurosa".

Parra ha alertado sobre los riesgos de la masificación turística y ha defendido la necesidad de ordenar el uso del territorio "para garantizar la sostenibilidad ambiental y social del destino".

La jornada ha concluido con una mesa redonda centrada en la cooperación como base del desarrollo del turismo deportivo azul. Los participantes han coincidido en la necesidad de "avanzar hacia un modelo compartido entre administración, empresa, universidad y gestores del territorio, capaz de estructurar la oferta, generar experiencias de mayor valor añadido y consolidar un destino competitivo, sostenible y diferenciado".