La UAL acoge por primera vez la fase autonómica de la Olimpiada de Biología

ALMERÍA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería ha acogido este sábado la sede provincial de la fase autonómica en Andalucía de la XXI Olimpiada de Biología 2026.

Según se recoge en una nota, es la primera vez en 21 años que los estudiantes de segundo de Bachillerato de la provincia tienen la oportunidad de participar en esta olimpiada que tiene por objeto estimular e implicar a los estudiantes de bachillerato en el desarrollo de la Biología y sus áreas afines, a la vez que resaltar su importancia en el mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación.

De este modo, la sede de Almería de la fase autonómica de Andalucía de la Olimpiada de Biología se integra en el conjunto de olimpiadas de la Facultad de Ciencias Experimentales (Física, Química, Geología y Ciencias Ambientales), reforzando el compromiso de la facultad con la promoción de vocaciones científicas, la captación de talento hacia la universidad y la formación de las futuras generaciones con la más alta cualificación científica y tecnológica.

"Es la segunda de las olimpiadas que celebramos este año. En la UAL no tenemos estudios de biología, pero sí de biotecnología, que está muy relacionados con esta materia", según ha señalado el decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Juan José Moreno.

Ha añadido que estas olimpiadas "animan muchísimo a los estudiantes a estudiar en la UAL" y que, de hecho, la Facultad de Ciencias Experimentales ha crecido muchísimo desde que estamos celebrando estas olimpiadas en sus diferentes materias, contando con el apoyo del rectorado.

Paqui Suárez, coordinadora del Grado en Biotecnología, ha señalado que en esta fase autonómica se van a seleccionar entre 12 y 15 estudiantes de las 7 sedes andaluzas, y acudirán a la fase nacional que se celebrará en la Universidad de Cantabria, del 12 al 14 de marzo. En esta fase han participado los estudiantes que realizan segundo de Bachillerato durante el curso académico 2025/2026 en cualquier centro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De todas ellas, se seleccionará a los tres estudiantes andaluces que representen a la comunidad autónoma en la final. Mariela Contreras, profesora ayudante doctora de la Facultad de Ciencias Experimentales, ha explicado que la prueba realizada este sábado consta de 90 preguntas con cuatro posibles respuestas, con una sola respuesta verdadera. Los estudiantes van a tener 90 minutos para contestar y una vez que terminen se pasa a la corrección, mientras que los datos se compilarán con los mejores de toda Andalucía para seleccionar a los que participen en la fase nacional.