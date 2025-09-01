La UAL adjudica por 350.000 euros las obras para entoldar y adaptar contra el sol y el viento su parada de bus

Recreación del diseño de la nueva parada sur de autobuses del campus según el proyecto de Estudios Ferrer Arquitectos. - UAL

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio de espera para autobuses ubicado en el acceso sur del campus de la Universidad de Almería (UAL) va a ser acondicionado en los próximos meses para dotarlo de protección frente al sol, el viento y otras inclemencias meteorológicas, así como de elementos para mejorar la funcionalidad, la comodidad y la seguridad de los viajeros, principalmente estudiantes.

La UAL ha adjudicado por 350.247 euros las obras para esta actuación a Excavaciones Los Mellizos tras la concurrencia de otras tres empresas. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses, que empezarán a contar a partir de la firma del acta de replanteo, según ha precisado la institución académica.

El proyecto prevé dotar a la parada sur de autobuses de la UAL, que se ubica a pocos metros de la línea de costa, de estructuras que proporcionarán refugio ante el sol y el viento, además de otras inclemencias meteorológicas, de manera que "se garantice un ambiente confortable durante la espera en cualquier época del año".

Más allá de su función práctica, este nuevo espacio buscará también "fortalecer la personalidad y el carácter de la Universidad de Almería como institución moderna y comprometida con el bienestar de su comunidad", al situarse en uno de los principales frontales de acceso al campus.

Así, "se espera que este espacio no solo sea funcional, sino también un elemento que contribuya a la identidad visual y arquitectónica de la universidad, acogiendo a estudiantes y visitantes con un diseño que refleje la esencia y los valores de la institución".

El diseño propuesto incluye dos pérgolas simétricas en forma de cometa, con cubiertas textiles tensadas de alta resistencia y una estructura metálica tratada contra la corrosión.

Los bancos integrados, fabricados en policarbonato con respaldos, servirán también como soporte para la cartelería universitaria. Además, la iluminación LED estará integrada en las estructuras para garantizar una iluminación eficiente y moderna en todo el espacio. La pavimentación y reordenación del entorno completarán el proyecto, mejorando el acceso y la estética del campus

Con la ejecución de este proyecto, la Universidad de Almería reafirma su compromiso con la mejora continua de sus infraestructuras y con la calidad de vida de sus estudiantes, promoviendo un entorno que combine comodidad, funcionalidad y una estética que enorgullezca a toda su comunidad universitaria.