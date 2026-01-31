UAL Deportes impulsa un nuevo programa de entrenamiento específico para personas con obesidad - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería Deportes sigue dando pasos al frente en su "compromiso con la salud a través de la actividad física" y el último ha sido un nuevo programa de entrenamiento específico para personas con obesidad.

Se llama UAL + Vida y se encuentra ya en funcionamiento, aunque la inscripción para formación de grupos permanecerá abierta hasta el próximo día 27 de marzo. Una cuestión destacada sobre esta nueva propuesta es que parte de un trabajo fin de grado elaborado por Juan Cánovas, alumno egresado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Almería, según se recoge en una nota. Este TFG ha tenido como director al profesor Enrique García Artero.

Precisamente el origen de programa ha sido puesto en valor por Pedro Núñez, director de UAL Deportes: "Es un ejemplo más de la estrecha colaboración del Servicio de Deportes con la docencia y con la transferencia real de conocimiento en el ámbito deportivo a través de nuestra programación, además del protagonismo que la UAL da su alumnado".

Ha definido esta línea estratégica de trabajo como "una clara seña de identidad de lo que la Universidad de Almería puede ofrecer a su comunidad universitaria", pasando a detallar los aspectos más destacados del nuevo UAL+Vida.

Así, ha explicado que es "una iniciativa de UAL Deportes orientada a la promoción del ejercicio físico supervisado y personalizado en personas con obesidad, sin centrarse únicamente en la reducción de peso".

Respecto a su finalidad, "es mejorar la condición física, la salud musculoesquelética, la capacidad funcional y el bienestar general mediante programas estructurados de entrenamiento adaptado, en grupos reducidos y con seguimiento de profesionales graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en esta universidad".

Por lo tanto, de manera paralela, se pone en valor la calidad docente de este Grado de la UAL, con egresados "preparados para la vida profesional".

Para todas las personas interesadas, los requisitos son estar en posesión de la Tarjeta Deportiva Plus y recibir el visto bueno a su preinscripción por parte del equipo de UAL+Vida, liderado por el profesor Enrique García Artero.

El enlace con toda la información es https://www.ual.es/vida-universitaria/deportes/programacion/..., donde se encuentra también el link con el formulario previo que hay que complementar.

La nueva Unidad de Ejercicio Físico para la Obesidad de UAL Deportes "tiene un enfoque progresivo y basado en evidencia científica, combinando sesiones presenciales centradas en ejercicio de fuerza adaptadas individualmente".

Además, "la experiencia UAL+Vida no se limita a entrenar en el campus, sino que los participantes van recibiendo paulatinamente también sesiones programadas de ejercicio aeróbico a realizar libremente y asesoramiento de hábitos saludables", como ha explicado un Pedro Núñez, que ha destacado que así "se fomenta la adherencia al hábito de actividad física y la creación de un entorno de confianza y motivación para sus usuarios".