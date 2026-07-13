La UD Almería inicia la pretemporada con sus reconocimientos médicos en Vithas Almería

Jugador de la UD Almería realizando reconocimientos médicos en Vithas Almería. - VITHAS ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Almería ha recibido este lunes 13 a la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería para la realización de los reconocimientos médicos que preceden al inicio de la pretemporada 2026-2027. Como centro sanitario de referencia del club rojiblanco, Vithas "vuelve a encargarse de evaluar el estado de salud de los jugadores antes de que comiencen el trabajo sobre el terreno de juego".

Según ha concretado la institución médica en una nota, a lo largo de la mañana del lunes los futbolistas han seguido un protocolo médico diseñado para valorar su condición física y detectar cualquier alteración que pueda influir en su rendimiento durante la temporada.

El proceso ha comenzado con las analíticas de sangre y ha continuado con una "completa valoración cardiológica" en la Unidad de Cardiología del hospital, que incluye consulta especializada, electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de esfuerzo, entre otras exploraciones. La supervisión de estas pruebas ha corrido a cargo del especialista en Cardiología y "referente en este ámbito", el doctor Rafael Sola Casado.

Para el director gerente del Hospital Vithas Almería, Manuel Sánchez, "seguir formando parte del inicio de cada temporada de la Unión Deportiva Almería demuestra la confianza que el club deposita en nuestros profesionales".

"Afrontamos esta nueva campaña con el mismo compromiso de siempre, ofrecer una asistencia sanitaria de excelencia, apoyada en un equipo altamente especializado y en la tecnología más avanzada, para cuidar de la salud de los jugadores durante toda la temporada. Le deseamos al equipo mucho éxito este nuevo año, Almería nunca se rinde", ha apostillado.

Asimismo, Vithas ha valorado que la colaboración entre ambas entidades "va más allá de esta jornada de reconocimientos médicos". Durante toda la campaña 2026-2027, el Hospital Vithas Almería continuará prestando cobertura asistencial a la primera plantilla, poniendo a disposición del club sus distintas especialidades médicas para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones, así como sus servicios de radiodiagnóstico, pruebas de imagen e intervenciones quirúrgicas cuando sean necesarias.

Esta alianza, consolidada desde hace años, refleja la "apuesta compartida" de la Unión Deportiva Almería y el Hospital Vithas Almería por la prevención, el cuidado de la salud y el alto rendimiento deportivo en un trabajo conjunto que también "pone en valor la experiencia del Instituto Cardiovascular Vithas en la atención especializada a deportistas y en la promoción de la salud cardiovascular".