UGT y CCOO alertan del "colapso" de la dependencia en la provincia de Almería "con 2.993 personas en lista de espera"

Los sindicatos de Pensionistas y Jubilados de UGT y CCOO en Almería han afeado este viernes la "situación crítica" del sistema de atención a la dependencia en la provincia, que según han señalado "acumula 2.993 personas en lista de espera y 1.322 pendientes de resolución de grado", al tiempo que han exigido a la Junta de Andalucía un "plan de choque urgente".

En un comunicado, ambas organizaciones han calificado el estado del sistema como "de UCI" y han subrayado que es "inasumible que haya personas que mueren esperando una ayuda a la que tienen por ley derecho".

Durante su comparecencia, han presentado un análisis en el que sitúan a Andalucía como la última comunidad autónoma en agilidad para la recepción de prestaciones, lo que ha derivado en "consecuencias dramáticas".

Según apuntan, en 2024, "una media 33 personas falleció cada día en la región mientras esperaba una ayuda reconocida por ley". Los sindicatos han considerado esta situación como "inaceptable" y "un abandono institucional hacia las personas más vulnerables".

En el caso de Almería, la demanda de atención se ha traducido en un total de 33.222 solicitudes registradas hasta junio, una cifra que, según han señalado, "el sistema actual es incapaz de asumir con la diligencia que exige la normativa y la dignidad humana". El tiempo medio de espera en Andalucía alcanza los 574 días, tres veces más que los 180 días previstos por la ley.

Los representantes de UGT y CCOO han precisado que en junio se contabilizaron 4.327 nuevas solicitudes en la comunidad autónoma frente a 3.567 bajas por fallecimiento. Por este motivo, han reclamado que el plan de choque que cuente con una dotación presupuestaria suficiente que permita "rebajar drásticamente estas listas de espera intolerables".

"FALTAN 38.000 PLAZAS RESIDENCIALES EN ANDALUCÍA"

Otro de los déficits destacados ha sido la falta de plazas residenciales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debería existir un cinco por ciento de plazas sobre la población mayor de 65 años, lo que, según aseguran los sindicatos supone un déficit de "unas 38.000 plazas en Andalucía". La única alternativa, han lamentado, pasa por "costearse una plaza privada ante la saturación de la red pública y concertada".

En su intervención, los también han alertado de otras problemáticas que afectan a las personas mayores, como la brecha de género en las pensiones, la soledad no deseada y el "edadismo", al que han definido como una forma de "maltrato".

Han rechazado igualmente la idea de un conflicto intergeneracional, al afirmar que "quien se carga el estado del bienestar es quien, en lugar de trabajar para mantenerlo, trabaja para favorecer los intereses privados y espurios".

Además, han puesto el acento en el deterioro de los Centros de Participación Activa (CPA). "La falta de personal, con vacantes sin cubrir, provoca que algunos centros permanezcan cerrados por las tardes o en festivos y que servicios como las cafeterías no puedan funcionar, limitando un recurso esencial para el bienestar de miles de mayores en la provincia", han subrayado.

MOVILIZACIÓN EL 1 DE OCTUBRE

Ante este panorama, UGT y CCOO han hecho un llamamiento a la movilización y han convocado para el próximo 1 de octubre una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, que coincide con el Día Internacional de las Personas Mayores.

Con esta acción, "buscan visibilizar una realidad que afecta a miles de familias almerienses y exigir a la administración autonómica que asuma su responsabilidad, implementando de una vez por todas un plan de choque eficaz y dotando al sistema de dependencia de los recursos necesarios para garantizar una atención digna y de calidad".