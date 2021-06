UGT y CCOO se concentran por la última muerte en accidente laboral en Almería para pedir medidas frente a esta "lacra"

ALMERÍA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO se ha concentrado este martes a las puertas del edificio sindical en Almería ante la muerte en accidente laboral el pasado viernes de un hombre que quedó atrapado tras caerle encima unos 1.000 kilos de plástico en una planta de El Ejido, por lo que han reclamado medidas para hacer frente a esta "lacra".

Para ambos sindicatos resultan "inadmisibles" las cifras de siniestralidad, con ocho personas fallecidas durante la última semana a nivel andaluz mientras realizaban su actividad laboral, según han contabilizado. Así, según sus datos, durante los seis primeros meses de 2021, a nivel estatal se han producido más de 200 decesos, de los cuales 54 han sido en Andalucía y cuatro en nuestra provincia.

Los sindicatos exigen medidas en materia de formación para la prevención laboral que "debe ser reforzada en todos los sectores y llegar a todos los trabajadores". En ese sentido, han considerado que "mientras existan precariedad, temporalidad y el fraude a nivel laboral" será "imposible erradicar esta lacra".

Del mismo modo, creen que la implicación de los empresarios es "imprescindible", no solo por ser los "máximos responsables" en materias de prevención de riesgos laborales, sino para que "vean esta prevención no como un gasto sino una inversión". Asimismo, las entidades sindicales han exigido sanciones "más duras" para aquellas empresas que no cumplen con la normativa "para que piensen en invertir en prevención y no en pagar multas cuando se las imponen por los accidentes laborales".

Desde los agentes sociales se exige la creación de un gabinete dentro de la inspección de trabajo de prevención de riesgos laborales, "dotándolo de más inspectores específicos para atajar estas cifras de siniestralidad ya que Almería es una de las pocas provincias con una alta siniestralidad laboral que carece de él".

En este sentido han recordado que es "imprescindible" además derogar la reforma laboral de 2013 para "acabar con la precariedad y temporalidad y para que se vuelvan a reequilibrar las fuerzas de la negociación colectiva acabando con esta lacra de nuestra sociedad".