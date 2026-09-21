UGT reclama "más personal y medios de protección" tras dos agresiones a vigilantes del Hospital de Poniente

Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El sindicato UGT ha reclamado "más medios de protección y más personal" para la seguridad privada del Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) tras los dos casos de agresión que, en apenas una semana, han sufrido dos trabajadores de manos de usuarios del centro, según han manifestado.

Según ha detallado en una nota la Sección de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Almería, en uno de los casos el vigilante sufrió una rotura del labio y una lesión en el tobillo, mientras que en el segundo incidente otro trabajador recibió una agresión en la mano que le "provocó una lesión en un dedo y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente".

Para el sindicato, "estos hechos resultan especialmente preocupantes" ya que, según sus cifras, "solo en el Hospital de Poniente se producen alrededor de 1.000 intervenciones de seguridad al año, lo que demuestra la elevada carga y complejidad del trabajo que desarrolla este colectivo".

La organización ha expresado su "consternación" ante estas agresiones, por lo que ve preciso tanto un "refuerzo de personal" para atender de forma adecuada "el elevado número de intervenciones" como el aumento de "medios de defensa".

"Los profesionales de la seguridad privada se sienten en muchas ocasiones en una situación de indefensión, teniendo que afrontar situaciones de riesgo y violencia durante el ejercicio de sus funciones", han asegurado.

La Sección de Seguridad Privada de Fesmc UGT Almería ha afirmado que reivindica desde "hace años" el reconocimiento de un plus de penosidad para los vigilantes que prestan servicio en el SAS, lo que ahora se ha trasladado además a la mesa negociadora de la licitación pública.

"Este complemento debe ser tenido en cuenta, máxime cuando el personal de limpieza y mantenimiento que presta servicio en estos centros ya percibe un plus de estas características", han comparado.