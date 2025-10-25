ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Unidades Activas del Ayuntamiento de Almería aportan los beneficios del deporte a personas con enfermedades crónicas y es que 'El deporte es salud' no es simplemente un eslogan en el Consistorio.

Así, el Área de Ciudad Activa desarrolla diferentes programas con beneficios comprobados sobre el bienestar de las personas. El más específico son las Unidades Activas, recién creadas, donde participan personas con enfermedades crónicas, que han sido derivadas desde los centros de salud hasta el Patronato Municipal de Deportes.

Más de 300 personas participan en un programa de entrenamiento en grupos muy reducidos, de tres a seis personas, durante tres meses, que se realizan en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y el Espacio Alma, dirigidos por profesionales de la Educación Física, y donde se les enseñan ejercicios físicos para mejorar su salud física y emocional.

El resultado "es espectacular", según ha confirmado una de las participantes, Blanca Sánchez Hernández, que ha explicado que "yo tenía sobrepeso y casi no podía moverme. Estaba todo el día en casa, del sillón a la cama, viendo la televisión, sin moverme. Ahora, con estos entrenamientos, me ha cambiado la vida, me muevo con agilidad, me siento bien y feliz, mi entorno lo nota, he adelgazado y hasta he anulado tres citas médicas, pues me encuentro muy saludable. Los martes y jueves, los días que entrenamos, son mis favoritos. Se lo recomiendo a todas las personas, conforme más mayores mejor".

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha valorado los beneficios de este programa. En una pequeña charla con algunos de los participantes, ha explicado que "estamos trabajando desde el Ayuntamiento para que toda la población incorpore la práctica del ejercicio físico en su día a día, y las Unidades Activas son buen ejemplo. Ayudan al bienestar físico, mental y emocional, se socializa, refuerza la autoestima y la resiliencia".

El Área de Ciudad Activa explica que "no queremos que se quede en estos tres meses de entrenamiento gratuito. Durante estas sesiones les enseñamos cómo realizarlas posteriormente de forma autónoma, pero, además, nos hemos reunido con los centros deportivos, les hemos informado sobre el programa y les hemos propuesto que creen clases de grupos específicas para ellos y las ofrezcan a un precio mas reducido".

"En diciembre nos tienen que dar una respuesta, decir la cuota por la que la ofrecerán, si les interesan, y luego los alumnos y alumnas voluntariamente podrán participar o no. Lo que deseamos es que cada tres meses se incorporen nuevas personas con enfermedades crónicas, que nos prescriben los centros de salud, para que entrenen gratis con nosotros el mayor número de almerienses, y luego continúen en espacios abiertos, en casa o los centros deportivos privados", ha detallado.

Este programa, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, se suma a las diferentes iniciativas que desde de la creación del Área de Ciudad Activa está diseñando el Ayuntamiento, bajo la dirección del concejal de Antonio Casimiro.

Entre otros, 'Cubo Fit' que lleva a los monitores a barrios vulnerables donde les proporcionan entrenamiento adaptado a las personas mayores; 'Entrena mientras tu hijo entrena', para que los padres y madres hagan ejercicio mientras sus hijos se forman en las escuelas deportivas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, con el objetivo de que no se queden mirando el móvil en las gradas; marchas patrimoniales y senderos en la naturaleza, para hacer ejercicio y conocer la ciudad y el medio natural; o un programa, también en colaboración con los centros de salud, para prevenir el deterioro cognitivo, a través del ejercicio físico. El objetivo es "convertir Almería en una ciudad activa, saludable y sostenible".