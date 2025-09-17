La Universidad de Almería adjudica por más de un millón su 'hospital simulado' para prácticas del Grado de Medicina

Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud en el campus de la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha adjudicado por 1.032.270,41 euros, IVA incluido, las obras de edificación de la primera fase de su nuevo 'hospital simulado' en el que los estudiantes del Grado de Medicina realizarán sus prácticas mediante la reproducción de entornos clínicos reales.

Según ha informado la UAL en una nota, la empresa Mayfra Obras y Servicios ha sido la adjudicataria de estos trabajos para los que contará con un periodo de cinco meses una vez se formalice el contrato tras la mejora ofertada por la propia mercantil.

El nuevo edificio que se ubicará junto a la Facultad de Ciencias de la Salud incluirá áreas de urgencias, quirófano, consultas y hospitalización. Asimismo, contará con un equipamiento "avanzado" para el aprendizaje de técnicas diagnósticas y terapéuticas, la docencia y la investigación.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Pablo Román, ha valorado "la licitación e inminente construcción de la primera fase del 'hospital simulado'" ya que revela la "firme apuesta de la Universidad de Almería por el crecimiento de Ciencias de la Salud".

"Este proyecto permitirá simular la atención multidisciplinar, especialmente en Medicina y Enfermería, de un proceso integrado completo de un paciente, desde la atención prehospitalaria con una ambulancia hasta el triaje del mismo, el quirófano, la hospitalización y la UCI", ha estimado.

El objetivo es ofrecer a los estudiantes el desarrollo de habilidades médicas mediante simulaciones de "alta fidelidad". Según los cálculos, el 'hospital simulado' podría estar en servicio antes de que concluya el presente curso académico 2025/2026 coincidiendo con el cuarto año de curso de la primera promoción de Medicina.

La finalidad del 'hospital simulado' es mejorar la capacitación de los alumnos antes de su contacto directo con pacientes reales, garantizando una enseñanza segura, eficiente y alineada con los estándares actuales de la educación médica.

De este modo, se da respuesta a la necesidad de proporcionar al alumnado del Grado en Medicina un entorno de aprendizaje "práctico, seguro y realista, que complemente su formación teórica", puesto que "la enseñanza de la medicina requiere no solo los conocimientos científicos, sino también habilidades clínicas, capacidad de toma de decisiones y destrezas en la relación médico-paciente".

Este espacio posibilitará la integración de metodologías innovadoras, como la simulación de alta fidelidad con maniquíes avanzados, el entrenamiento en técnicas diagnósticas y terapéuticas, y la práctica de procedimientos invasivos en un entorno controlado.

La extensión de estas necesidades abarca desde la capacitación en urgencias y emergencias hasta el desarrollo de habilidades comunicativas y éticas esenciales en la profesión médica.

Asimismo, la implementación de este 'hospital simulado' contribuye a mejorar la preparación del alumnado antes de su incorporación a prácticas clínicas en hospitales reales, "optimizando su rendimiento y reduciendo errores".

SEGUNDA FASE

La segunda fase del proyecto contará con una unidad docente asistencial y de simulación avanzada en Fisioterapia, así como aulas de teoría y despachos para profesorado, según ha especificado Román.

El decano ha recordado que "este proyecto es una necesidad imperiosa acorde al crecimiento en Ciencias de la Salud", y ha añadido que "además, se están estudiando otros proyectos, fuera y dentro del campus, que permitan seguir posicionando a la UAL como referente en la formación e investigación en Ciencias de la Salud".

"Desde la Facultad de Ciencias de la Salud es de agradecer esta apuesta firme que tiene la Universidad de Almería hacia la formación de excelentes profesionales sanitarios", ha añadido.

Según han apuntado desde la UAL, actualmente hay 300 estudiantes del Grado de Medicina con las sucesivas matriculaciones cada año, de modo que "serán unos 450 cuando se completen los seis cursos y se dispongan a salir los primeros graduados del campus".