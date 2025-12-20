La Universidad de Almería mantiene abiertas las salas de estudio y la biblioteca con horario especial en Navidad

Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha programado un horario especial para las salas de estudio del campus y la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón durante el periodo navideño, con el objetivo de facilitar al alumnado espacios tranquilos para la preparación de los exámenes tras las vacaciones.

Según ha anunciado la institución académica a través de su web y en sus redes sociales, este dispositivo especial afecta a la Sala de Horario Especial y su ampliación, a la sala de estudio del Centro de Atención al Estudiante (CAE) y a las salas uno y dos de la biblioteca, con distintos horarios en función de las fechas señaladas de Navidad y Año Nuevo.

En concreto, la Sala de Horario Especial y su ampliación permanecen abiertas desde el 15 de diciembre en horario de 8,00 a 23,59 horas, incluido el día de Navidad. No obstante, los días 24 y 31 de diciembre el horario se reduce y ambos espacios abren hasta las 14,00 horas.

El 1 de enero mantienen el horario de 8,00 a 23,59 horas, mientras que del 2 al 6 de enero la sala y su ampliación permanecen abiertas de forma ininterrumpida durante las 24 horas.

Por su parte, la sala de estudio del CAE abre del 2 al 6 de enero durante doce horas diarias, en horario de 8,00 a 20,00 horas, de acuerdo con la planificación difundida por la UAL.

Las salas uno y dos de la Biblioteca Nicolás Salmerón abren en caso necesario como salas de estudio en horario de 8,30 a 21,00 horas los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre, así como del 3 al 6 de enero, sin servicios bibliotecarios ni préstamo de portátiles.

El día 22 de diciembre ambas salas abren con normalidad, también de 8,30 a 21,00 horas, mientras que permanecen cerradas los días 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 2 de enero.