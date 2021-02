Una veintena de municipios de Almería, en línea de salida para dejar las restricciones al bajar su incidencia

ALMERÍA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La incidencia del covid-19 en los municipios afectados por las restricciones a la movilidad y actividad no esencial de la provincia de Almería ha descendido a lo largo de la última semana en la mayor parte de ellos, de modo que de los 28 que mantienen limitaciones de este tipo por superar la tasa de los 500 o 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, 19 se encuentran ya por debajo del índice del medio millar de casos y otros cuatro con menos de 550 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto analizará los datos de incidencia del covid-19 en los municipios almerienses una vez que se actualicen los índices este próximo jueves para determinar las medidas que corresponde a cada localidad, si bien la evolución mostrada en los últimos días apunta a la recuperación de la movilidad en más de una veintena de localidad.

Así, la capital almeriense, que se encuentra cerrada perimetralmente desde el pasado 17 de enero, y que llegó a tener cerrada su actividad no esencial como comercios y restaurantes durante dos semanas, aspira a reabrir sus límites municipales a partir del próximo viernes al tener ya una tasa de 340,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Del mismo modo y en caso de mantenerse los índices de este miércoles, podrían volver a salir de sus localidades sin causa justificada los vecinos de Abrucena, Alhama de Almería, Carboneras, Huércal de Almería, Senés, Turrillas, Antas, Armuña del Almanzora, Bacares, Bédar, Cuevas del Almanzora, Mojácar, Olula del Río, Partaloa, Purchena, Turre, Bayárcal y Laujar de Andarax.

Asimismo, los municipios de Adra (543), Vélez-Rubio (519,4) y Garrucha (504,2) podrían dejar atrás también su cierre perimetral si continúan con una tendencia descendente que les permita rebajar menos de 50 puntos la incidencia este jueves. En el caso de Tíjola (507,3), dicha tendencia le llevaría incluso a recuperar el comercio no esencial que quedó cerrado al registrar el pasado jueves 1.268,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, con las tasas actuales se mantendrían las restricciones de cierre perimetral una semana más en Viator (736), Los Gallardos (758) y Balanegra (740,7), mientras que recuperarían la actividad económica no esencial pero no la movilidad en Urrácal (571,4) y Vera (900,2). Lúcar, con una tasa de 1.315,7 casos es el único que seguiría una semana más con los servicios no esenciales suspendidos.

Las proyecciones actuales obligarían, de otro lado, a decretar nuevos cierres perimetrales en Ohanes (537,6), Pulpí (598,5) y Felix (628,9), toda vez que también cerraría su comercio no esencial además de sus fronteras locales Paterna del Río, con una tasa de 1.095,8 casos por cada 100.000 habitantes.

La provincia de Almería presenta este miércoles una tasa de contagio de 335,5 casos por cada 100.000 habitantes, a la cabeza de Andalucía donde la tasa media es de 235,1 casos.

Almería ha sumado este miércoles 148 nuevos casos hasta los 44.531 acumulados desde el inicio de los registros, con 170 curados más --29.711 recuperados en total-- y otros seis fallecidos, hasta los 623. En total, son 14.197 los casos activos calculados actualmente.

En cuanto a las hospitalizaciones, los centros sanitarios de la provincia registran actualmente 240 personas ingresadas de las 74 se encuentran en la UCI. En las últimas 24 horas se han notificado 15 nuevas hospitalizaciones y ocho ingresos de pacientes críticos en UCI.