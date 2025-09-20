'Verano En Verso' Transforma La Casa Del Poeta En Un Atractivo Turístico Y Emocional - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Verano en verso' ha transformado la Casa del Poeta de Almería en un atractivo turístico y emocional, donde disfrutar con la palabra reposada y expresada de forma muy bella a través de los versos de José Ángel Valente.

Según el Ayuntamiento de Almería, se trata de una propuesta turística y cultural, que durante los meses de agosto y septiembre se ha puesto en valor con el programa de dinamización 'Verano en verso', con siete actividades y que ayer puso el broche con un taller y cuentacuentos infantil a cargo de la narradora Paula Mandarina, la cual con diferentes actividades enseñó a amar un poco más la poesía a los pequeños de la casa.

'Verano en verso' ha permitido redescubrir la Casa del Poeta a los almerienses y visitantes, convirtiéndola en un atractivo turístico y emocional.

Así lo ha expresado el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, el cual asistió a la actividad y ha manifestado que "hoy damos por concluido este fantástico programa que se ha celebrado en los meses de verano y nos ha permitido dinamizar la Casa del Poeta, con talleres, lecturas, música, cuentacuentos y toda una serie de actividades relacionadas con la poesía".

'Verano en verso' es un programa organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía, y producido por Contraportada y Asiento Vip.

Emilia Álvarez, cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento Vip, ha agradecido la confianza por parte del concejal Joaquín Pérez de la Blanca, y ha expresado que "este espacio museístico es también una reivindicación de la palabra, y su relevancia para el crecimiento de la sociedad".

"Su uso es básico para aprender, para llegar a acuerdos y también para disfrutar de la cultura en todos sus géneros. En Contraportada hemos creado el concepto Responsabilidad Social Cultural, y es una satisfacción contribuir a acercar la poesía a los ciudadanos a través de la puesta en valor de la Casa del Poeta", ha dicho.

La actividad que ha puesto la guinda a la programación, que siempre ha colgado el cartel de entradas agotadas, ha sido un cuentacuentos creado expresamente para este espacio por Paula Mandarina, en el que desarrolla la vida de uno de los poetas más importantes del siglo XX a través de la palabra.