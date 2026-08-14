Víctor Guirado y La Banda Nómada protagonizan en Almería una nueva cita de los conciertos del Cable Inglés

Víctor Guirado y La Banda Nómada, durante su actuación en el ciclo 'Conciertos a la Puesta de Sol en el Cable Inglés' de Almería. - JOSÉ ANTONIO HOLGADO

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista almeriense Víctor Guirado, acompañado por La Banda Nómada, ha protagonizado durante la tarde-noche de este jueves una nueva cita de la segunda edición del ciclo 'Conciertos a la Puesta de Sol en el Cable Inglés', que comenzó en julio y continuará durante la segunda quincena de agosto con tres actuaciones más.

El ciclo está promovido por Clasijazz, con el apoyo de Cajamar y el Puerto de Almería y la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Las entradas tienen un precio de cinco euros y están disponibles a través de Clasijazz, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

Guirado, conocido por sus facetas como músico y productor, lleva más de diez años haciendo canciones, produciendo trabajos y colaborando con otros artistas. Su propuesta se caracteriza por "las reflexiones, las emociones, las miradas hacia el interior y su sonoridad musical".

La Banda Nómada está formada por Daniel Ortega, a la percusión, coros y armónica; Antonio Callejón, a la guitarra eléctrica; Jose Solís, al bajo; Sergio Torres, al trombón; John Lix Feliciano, a la guitarra española y al cuatro puertorriqueño; José Carlos Escobar, a la percusión y coros; y Alejandro Salas, a la batería y coros.

La actuación ha contado, además, con invitados ocasionales como Lía Luque o César Maldonado, entre otros, que se han sumado al concierto.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha expresado su satisfacción "por esta exitosa segunda edición que muestra las bonitas vistas de la ciudad desde el Cable Inglés, además con esa herramienta tan poderosa y generadora de emociones como es la música en directo".

"Desde el Área de Cultura teníamos muy claro que queríamos poner nuestro grano de arena un año más y que este seguimiento continúe en las próximas ediciones", ha añadido.

Las próximas actuaciones comenzarán a las 21,00 horas. El viernes 21 de agosto actuarán Albert Sanz Trío & Antonio Serrano, mientras que el domingo 23 será el turno de Súper Funk Clasijazz Band y el 27 de agosto actuarán José Luis Jaén & Mar Tiago Sextet.