Vox: Las "ramificaciones" del 'caso Mascarillas' "llegará" a Moreno por "contratos de empresas" con la Junta

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha mostrado convencido de que las "ramificaciones" del 'caso Mascarillas' de la Diputación de Almería bajo el gobierno del PP "van a llegar" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, porque se van a ir conociendo "contratos de empresas" con la administración autonómica.

En una entrevista con Europa Press, Gavira ha señalado que, "a medida que se vaya desbrozando la instrucción de esos delitos de la Diputación de Almería, vamos a ver las empresas vinculadas, los otros contratos que tienen esas empresas vinculadas con la propia administración". A su juicio, este asunto se le va a "hacer muy largo" al PP.

Ha indicado además que "los mismos delitos que se le imputan a los socialistas corruptos", en referencia a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, "son los que tiene el PP en Almería", y "a medida que se vaya desbrozando la instrucción de esos delitos" presuntamentes cometidos por los que eran responsables de la diputación, "vamos a ver las empresas vinculadas y los contratos que tienen con la propia administración" autonómica.

Manuel Gavira ha insistido en que "se va a ver cómo el Partido Popular no solo se ha lucrado durante la época de la pandemia con el tema de las mascarillas, sino que vamos a ver también las contrataciones de las obras públicas, y lo vamos a ver todo, y esas ramificaciones van a llegar a Moreno, porque él es el presidente del PP en Andalucía desde hace muchos años".

Ha augurado que saldrán "empresas de Almería que van a estar vinculadas" con el 'caso Mascarillas' y que "hoy día siguen contratando con la Junta de Andalucía, y eso lo vamos a ir viendo en los próximos meses".

Para Manuel Gavira, "simplemente de lo que se está conociendo ahora, ya apunta a esa dirección, y empezamos con un caso de mascarillas y ya vamos a estar hablando de casos de contratación pública".

"¿Quién va a creer a un Partido Popular después de lo que estamos viendo en Almería, que es exactamente lo mismo que hacían Ábalos, Koldo y Cerdán, los mismos delitos, malversaciones y prevaricaciones?", según ha planteado Manuel Gavira.

"La corrupción en el Partido Popular está enseñando la patita", ha indicado el portavoz de Vox, apuntando que ya vé que "no hay ninguna diferencia" entre PSOE y PP, "ni siquiera en el tema de la corrupción política".