Adjudicada la prueba piloto de 150 contenedores 'inteligentes' en Almería para la recogida del residuo orgánico

Archivo - Contenedor marrón. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato para poner en marcha la prueba piloto que llevará a las calles de la ciudad 150 contenedores de recogida de residuos orgánicos 'inteligentes' a través de un cierre electrónico que podrá ser desbloqueado a través de las 15.000 tarjetas personalizadas que se expenderán para este ensayo.

La empresa murciana Movisat Tecnomovilidad S.L. será la encargada de suministrar el material e instalar los cierres que se aplicarán a 150 contenedores de carga lateral del contenedor 'marrón', destinado a la recogida separada de biorresiduos así como las tarjetas y la aplicación informática para su funcionamiento por un importen de 125.295,5 euros.

El sistema, al que en esta prueba se podrá acceder de forma "voluntaria" por parte de vecinos y empresas, permitirá al Ayuntamiento obtener información sobre el uso de contenedor, tanto del usuario que haga uso de él, como de la hora y del lugar en el que se ubican los más y los menos empleados.

El acuerdo, aprobado en junta de gobierno local y consultado por Europa Press, detalla que la empresa contará con un mes a partir de la formalización del contrato para implantar esta prueba, de modo que deberá ocuparse de colocar el dispositivo de control en el interior de cada contenedor seleccionado y con el que el recipiente quedará cerrado electrónicamente.

De este modo, solo se podrá abrir a través de la lectura de una tarjeta física o a través del teléfono móvil, gracias a una aplicación descargable mediante un código QR, que habilita e identifica a cada usuario. Si la lectura es correcta, el dispositivo indicará que la cerradura se ha abierto y permitirá depositar los residuos. Cada usuario dispondrá de una tarjeta con un número de identificación único que será el que quede registrado cuando se efectúe la apertura.

El uso de dichas tarjetas permite conocer en todo momento los usuarios que están haciendo uso del contenedor de orgánica para realizar sus aportaciones de residuos mediante tarjeta ciudadana gracias a un sistema de vuelco de datos en plataforma informática.

El sistema garantizará que solo se pueda abrir el contenedor por medio de las tarjetas del usuario, que llevarán impresa la imagen institucional del Ayuntamiento. El dispositivo de control de acceso del contenedor poseerá un identificador único que permita la lectura y el almacenamiento de los datos de cada uso como son el ID de la tarjeta, la fecha y hora.

Estos datos serán registrados por el control de acceso de cada contenedor, transmitido a una nube, compilado en la base de datos. El software empleado deberá quedar incluido, además, integrado con la 'app' Almería Ciudad, que permita la comunicación con el ciudadano y comercios. Esto facilitará el seguimiento de incidencias en los contenedores e información sobre estos.

Los cierres se implantarán sobre 50 contenedores que ya se encuentran ubicados en distintos puntos del municipio así como sobre otros 100 contenedores que se encontrarán en las instalaciones municipales, sin haber sido colocados a la hora de realizar la instalación.

El proyecto, que se ha desarrollado en otras ciudades, permitirá al Ayuntamiento de Almería obtener información sobre el comportamiento e implicación de la ciudadanía para decidir si el sistema prospera o se desecha. En este línea, se contempla la posibilidad de establecer beneficios, como posibles bonificaciones en la tasa de basura, a quienes realicen una correcta gestión de la materia orgánica.