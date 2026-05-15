Andalucía acoge la reunión técnica de lanzamiento del proyecto europeo Compite sobre hidrógeno renovable

Asistentes a la reunión técnica de Compite. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha acogido la reunión técnica de lanzamiento del proyecto europeo Compite, una iniciativa liderada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, que tiene como objetivo impulsar el hidrógeno renovable como vector estratégico para la descarbonización del sur de Europa.

Enmarcado en el programa Interreg Poctep de cooperación España-Portugal, el proyecto trabajará en los próximos dos años en la creación de un entorno de colaboración entre Andalucía y las regiones portuguesas de Algarve y Alentejo, con el fin de reforzar capacidades, fomentar la innovación tecnológica y acelerar el despliegue de energías renovables vinculadas al hidrógeno con los que generar valor añadido en estos territorios mediante el desarrollo de toda su cadena de valor, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

La reunión técnica de lanzamiento se ha celebrado en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía en Sevilla y en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Mazagón (Huelva), y su finalidad ha sido la de definir las principales líneas de trabajo que marcarán el desarrollo del proyecto hasta septiembre de 2028.

Así, se ha puesto de manifiesto que los desafíos asociados al hidrógeno son compartidos a nivel europeo, por lo que la cooperación transfronteriza resulta clave para consolidar un mercado competitivo a corto y medio plazo.

En este contexto, Compite permitirá diseñar y testar medidas concretas que podrán replicarse en otros territorios europeos.

Entre estas medidas, destacan especialmente las orientadas a la formación de técnicos especializados, considerada un elemento esencial para el desarrollo del sector y uno de los ejes que dieron origen al proyecto puesto que, aunque el peso de las renovables ha crecido en los últimos años, "se hace necesario contar con trabajadores cualificados y profesionales formados que puedan hacer frente de forma adecuada al despliegue de soluciones tecnológicas innovadoras".

En esta primera reunión de lanzamiento han participado los ocho socios principales y dos participantes asociados, conformando así un consorcio multidisciplinar de expertos.

La Agencia Andaluza de la Energía, además de ser la encargada de gestionar y coordinar el proyecto, analizará el contexto energético y las políticas públicas en Andalucía, Algarve y Alentejo para detectar sinergias y oportunidades de crecimiento, a fin de elaborar una hoja de ruta transfronteriza de hidrógeno renovable que identificará las oportunidades industriales y establecerá las acciones necesarias para su desarrollo en las regiones integrantes.

La Universidad de Cádiz, por su parte, participa en el diseño y desarrollo de programas formativos especializados para mejorar las competencias técnicas de empleados (públicos y/o privados) y profesionales del sector de la energía en temas como la ampliación de conocimientos en I+D sobre tecnologías emergentes de almacenamiento energético e hidrógeno.

De esta forma, el siguiente paso que se implementará como una actividad piloto será la puesta en marcha de tres cursos formativos de capacitación en energías renovables vinculadas al hidrógeno verde que responderán a las necesidades identificadas en el proyecto demandadas por el mercado laboral.

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que ha acogido a los asistentes en la segunda jornada del encuentro, aportará conocimiento técnico y científico, especialmente en el ámbito de la innovación aplicada.

Así, durante la reunión de lanzamiento del proyecto, compartió con los asistentes su participación en el proyecto Aihre, donde se ha establecido una red tecnológica y empresarial para aprovechar el potencial de generación de hidrógeno renovable en España y Portugal, fomentando la colaboración entre grupos de investigación, centros tecnológicos y empresa, y generando herramientas innovadoras para implantar una economía basada en el potencial del hidrógeno renovable.

Los resultados y principales conclusiones de este proyecto serán utilizados en las fases iniciales de Compite.

Otro de los socios principales de este proyecto europeo es el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que facilitará la conexión con el tejido empresarial y la transferencia de resultados al sector productivo.

Por el lado portugués, la Universidade do Algarve y Universidade de Évora contribuirán al desarrollo de actividades de investigación, formación y cooperación académica; la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) apoyará la integración de políticas regionales y la coordinación institucional en el territorio portugués; y la Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) impulsará la participación del tejido empresarial del Algarve.

Como participantes asociados, y también asistentes a esta reunión técnica de lanzamiento, se encuentran la empresa portuguesa EDP y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que contribuirán a reforzar la dimensión institucional, empresarial y territorial del proyecto.

Todas estas actuaciones permitirán avanzar en la creación de un ecosistema de colaboración capaz de dar respuesta a los retos tecnológicos, industriales y formativos asociados al despliegue del hidrógeno verde.

La sinergia entre industria, energías renovables e hidrógeno representa una oportunidad para descarbonizar la economía hispano-lusa y fortalecer el sector industrial.

La concepción inicial del proyecto Compite nace de una "clara apuesta" de la Agencia Andaluza de la Energía de aunar su compromiso de impulsar la cooperación interregional, como facilitadora de la transición energética en el marco de la Estrategia Energética de Andalucía 2030, y fomentar el hidrógeno renovable como vector clave para la descarbonización y la mitigación de los efectos del cambio climático, en línea con la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde de Andalucía.

Una cooperación que "no puede ser efectiva sin la participación de representantes de la cadena de valor del hidrógeno verde a ambos lados de la frontera: autoridades responsables de políticas energéticas, empresas, centros de investigación y universidades, y otros grupos de interés".