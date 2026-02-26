Andalucía impulsa la Responsabilidad Ampliada del Productor para incidir en los retos de reciclaje y sostenibilidad

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, participa en una jornada sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de Envases y su Reciclado. A 26 de febrero del 2026 en Sevilla. España - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este jueves en la Jornada sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de Envases y su Reciclado, que ha organizado Ecotic Envases en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla. Un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, empresas productoras, gestores municipales, expertos jurídicos y operadores ambientales, en el que se han abordado los desafíos que plantea la aplicación del marco normativo vigente en materia de envases y residuos.

Durante su intervención, García ha afirmado que la RAP, regulada en la Ley 7/2022 y desarrollada mediante el Real Decreto 1055/2022 para la producción de envases, responsabiliza directamente a los productores de financiar y organizar la correcta gestión de los residuos derivados de los envases que ponen en el mercado, reforzando el principio de "quien contamina paga" y trasladando al tejido empresarial obligaciones en materia de ecodiseño, trazabilidad, reciclado y cumplimiento de objetivos medioambientales, según ha informado la Junta en una nota.

En este contexto, la consejera ha defendido que la correcta implantación de la RAP constituye "un instrumento clave para acelerar la transición hacia una economía circular más sostenible, eficiente y alineada con los objetivos climáticos europeos, que marcan para 2030 el objetivo de alcanzar el 75% de recogida separada respecto a los envases puestos en el mercado".

Al respecto, ha destacado que Andalucía ha establecido un marco legislativo sólido en esta línea, con la Ley de Economía Circular, "una norma pionera y estratégica -ha dicho-, para cambiar el modelo productivo y avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos y los recursos que compromete tanto a la Administración como al sector privado".

Además, ha explicado que la RAP "no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para innovar, mejorar la competitividad y responder a un mercado cada vez más exigente con la sostenibilidad". Sobre ello, ha asegurado que "permite dar un salto real en prevención, reutilización y reciclado, y sitúa a nuestras empresas en la senda de la transparencia, la eficiencia y la circularidad".

En los mismos términos, la titular de Sostenibilidad ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz está desarrollando un enfoque "múltiple y coordinado" que integra planificación, inversión pública, reformas normativas y colaboración con el sector privado y las entidades locales, "con el fin de ofrecer seguridad jurídica y un marco plenamente adaptado a los retos actuales del sector". Por ello, ha insistido en que "la economía circular no es una política aislada de una consejería, sino una prioridad compartida por toda la Junta y transversal en su acción de gobierno".

APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR

Asimismo, la consejera ha precisado que de forma paralela "estamos actualmente poniendo el foco sobre otros de los flujos más relevantes, la materia orgánica, que representa más del 40% del peso de los residuos municipales, para evitar que termine en vertedero y devolverla a la economía en forma de compost y biometano".

En este sentido, ha resaltado que la Junta ha movilizado más de 145 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para impulsar la recogida separada de biorresiduos, la construcción de instalaciones para el tratamiento de esta fracción orgánica recogida separadamente y para la mejora de las plantas de tratamiento mecánico biológico.

A esta inversión se suman diez millones de euros en subvenciones financiadas con fondos propios para la adquisición de vehículos de vehículos de recogida separada de biorresiduos, así como los 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos.

Además, el Plan PlanETA (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución. Por otro lado, Catalina García también se ha referido a las inversiones directas en infraestructuras públicas, como los 17,1 millones de euros que se han destinado, desde 2019, a la construcción de 34 puntos limpios en la comunidad.

Asimismo, ha incidido en que la Junta ultima un proceso participativo para la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular, en la que tendrán protagonismo los expertos de distintos sectores para consensuar un modelo adaptado a la realidad territorial.

Así las cosas, ha comentado que la modernización normativa de esta legislatura "se basa en la búsqueda de equilibrio entre protección ambiental y actividad económica, una filosofía que ya ha sostenido en distintos foros andaluces al afirmar que ambos objetivos son plenamente compatibles cuando existe seguridad jurídica y procedimientos ágiles", ha aseverado.

La jornada celebrada en Sevilla ha permitido a los asistentes debatir sobre experiencias reales, retos jurídicos y operativos, modelos de Scrap, soluciones de gestión y nuevas exigencias derivadas del cambio normativo europeo, como las ampliaciones de obligaciones respecto a envases comerciales e industriales.

Del mismo modo, se ha resaltado la importancia de que productores, distribuidores, operadores ambientales y administraciones trabajen conjuntamente para garantizar la correcta aplicación del sistema, optimizar los procesos de recogida y reciclaje, y maximizar los beneficios ambientales y económicos asociados a la economía circular.

El encuentro ha concluido con un espacio de networking que ha favorecido la creación de sinergias entre sectores, reafirmando la voluntad de todos los agentes implicados de avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo, en el que la Responsabilidad Ampliada del Productor se consolide como una herramienta estratégica para el futuro de Andalucía.

En el acto inaugural, la consejera ha estado acompañada, entre otros, por la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Carmen Jiménez Parrado; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el director general de Ecotic, Andreu Vilà; la delegada territorial de la Consejería en la provincia, Inmaculada Gallardo; Pedro Poveda, de Gómez-Acebo & Pombo, y el secretario general de la Federación Andaluza de Electrodomésticos, Carlos Bejarano, entre otros.