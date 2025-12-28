Andalucía lidera un proyecto europeo para impulsar el hidrógeno verde

Archivo - Imagen de recurso de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Dic.

La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, lidera un nuevo proyecto europeo que, bajo el nombre de 'COMPiTE', pretende impulsar el hidrógeno verde "como vector clave para la descarbonización del sur de Europa".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, esta iniciativa se enmarca en el programa Poctep de Cooperación Transfronteriza España-Portugal y busca crear un entorno de colaboración entre Andalucía y las regiones lusas de Algarve y Alentejo "que fomente la innovación tecnológica y el uso de energías renovables".

En concreto, lo hará mediante el desarrollo de actividades de capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos que, a su vez, complementen y fortalezcan las políticas de empleo y formación en esos territorios. Para ello, la Agencia Andaluza de la Energía será la encargada de realizar un análisis del contexto y de las políticas energéticas de las regiones participantes "con el fin de establecer las oportunidades de sus industrias en torno al hidrógeno verde para, posteriormente, diseñar una hoja de ruta transfronteriza de hidrógeno renovable que, inspirada en la ya realizada en Andalucía, establezca las acciones necesarias para el desarrollo de este vector energético".

También se pondrán en marcha una serie de cursos para capacitar a empresas, empleados y profesionales, talleres temáticos para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre autoridades competentes en materia energética, y seminarios para transferir conocimientos y fomentar la innovación tecnológica entre universidades y centros de investigación. La Universidad de Cádiz (UCA), otro de los socios andaluces del proyecto, junto con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), serán quienes lleven a cabo el diseño e implementación de esta oferta formativa, que pretende aprovechar la experiencia y conocimientos de profesionales de otros ámbitos de la energía para especializarlos en el del hidrógeno verde.

A este respecto, para la preparación de este proyecto para su aprobación por la Comisión Europea, se ha tenido en cuenta el hecho de que tanto en Sines (Alentejo), como en Los Barrios (Andalucía) se han impulsado Planes Territoriales y Convenios de Transición Justa "para mitigar el impacto del cierre de centrales de carbón, cuyos trabajadores pueden verse beneficiados al recibir formación que los capacite para ocuparse en plantas de hidrógeno verde".

Según la Junta, España y Portugal son los países que más posibilidades tienen de ocupar un "papel destacado" en el desarrollo del hidrógeno verde a nivel europeo, principalmente por su "excelente ubicación geográfica y climatológica", así como por la existencia de una potente red de infraestructuras, "facilitando así la creación de un futuro valle europeo del hidrógeno en el sur de Europa".

De hecho, se encuentran en un "momento crucial" para atraer inversiones, promover la innovación y apostar por un nuevo modelo en torno a esta nueva cadena de valor, por lo que la formación y el reciclaje profesional de trabajadores del sector energético "son fundamentales".

Si bien el peso de las renovables ha crecido en los últimos años, la disponibilidad y despliegue de soluciones tecnológicas innovadoras, como el hidrógeno verde, requiere de un número adecuado de trabajadores y profesionales formados que permitan su despliegue a gran escala. En el caso concreto de Andalucía, la comunidad cuenta con "numerosas ventajas competitivas" para desarrollar la cadena de valor para la producción y el transporte de moléculas verdes, entre los que destacan "sus abundantes recursos de energía renovable, una ubicación estratégica como puerta de entrada a Europa, África y América, infraestructuras como los puertos marítimos de Huelva y Algeciras, o la demanda actual de hidrógeno por parte del sector industrial en Andalucía".

A este respecto, la Junta, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha puesto en marcha varios instrumentos para impulsar su desarrollo. Entre ellos, la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde, herramienta de colaboración público-privada para aprovechar las oportunidades de la aplicación de nuevas tecnologías para la producción, almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno renovable; y la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde en Andalucía, en la que se incluye el desarrollo de Valles del Hidrógeno andaluces, la identificación de lugares estratégicos para su producción, la reconversión de espacios productivos para adaptarlos a su consumo, el refuerzo de la red de conocimiento y la formación especializada o el apoyo a las inversiones con incentivos, entre otras actuaciones. A ello se suma que la Agencia Andaluza de la Energía es miembro de Hydrogen Europe, plataforma que coopera con instituciones de la Unión Europea para acelerar la industria del hidrógeno.

Junto a la Agencia Andaluza de la Energía, que lidera el consorcio, y la UCA, que gestionará los trabajos relativos a formación, componen el proyecto el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, la Universidad de Algarve, la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo (CCDR Alentejo), la Universidad de Évora, la Asociación Empresarial de la Región de Algarve (NERA), la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de Algarve (Areal), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la empresa EDP.