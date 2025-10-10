Andalucía participa en un proyecto europeo para impulsar la energía eólica marina flotante

Sesión inaugural del proyecto europeo emprendido por la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) - ASOCIACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ha participado esta semana en Bruselas en la reunión de lanzamiento del proyecto europeo 'I3Float' destinado a promover el desarrollo de la energía eólica marina flotante en Europa.

Según ha detallado la compañía andaluza en una nota, este programa, que tendrá una duración de tres años, se desarrollará junto a 24 entidades de referencia del ámbito marítimo y energético europeo, entre las que figuran clústeres y empresas privadas.

De esta forma, el proyecto 'I3Float' tiene como objetivo "fortalecer y ampliar la cadena de valor europea de la energía eólica marina flotante mediante inversiones en innovación interregional", persiguiendo acelerar la "comercialización de soluciones tecnológicas, fomentar la cooperación entre ecosistemas regionales de innovación y favorecer la participación de las pymes, especialmente en regiones menos desarrolladas", ha remarcado la asociación.

Durante dos jornadas de trabajo celebradas en la capital belga, los socios del consorcio han definido las líneas estratégicas y el plan de acción del proyecto, que promoverá la innovación y las inversiones interregionales en el ámbito energético de la eólica marina flotante.

Andalucía, como uno de los cuatro 'hubs' de innovación de 'I3Float', desempeñará un papel protagonista en el fortalecimiento de la energía eólica flotante, beneficiándose de la cooperación interregional, la aceleración en la adopción de innovaciones y el apoyo específico a proveedores tecnológicos locales, han afirmado desde Claner.

Todo ello posiciona a la región como un "actor estratégico" en el impulso del sector eólico flotante y en la generación de nuevas oportunidades industriales y económicas.

'I3Float' es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través de la European Innovation Council and SMEs Executive Agency (Eismea). Claner participa en este proyecto como socio coordinador del paquete de trabajo de Difusión, Comunicación y Explotación de Resultados.