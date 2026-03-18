Andújar (Jaén) contará antes del verano con tres plantas fotovoltaicas en funcionamiento

Visita a las plantas fotovoltaicas de Naturgy en Andújar - NATURGY

ANDÚJAR (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

Las tres nuevas plantas fotovoltaicas construidas por Naturgy en el término municipal de Andújar (Jaén), --Andújar I, Andújar II y Andújar III-, con una inversión de 85 millones de euros, entrarán en funcionamiento antes del verano.

Así lo han anunciado este miércoles directivos de la compañía durante una visita de autoridades a las plantas jiennenses, en la que han participado diversos responsables autonómicos y municipales.

Estas tres plantas están compuestas por más de 165.000 módulos, generarán una potencia pico de 100 MW y producirán anualmente 187 GWh de energía de origen renovable, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de 53.600 viviendas, evitando asimismo la emisión de 106.000 toneladas de emisiones de CO 2 al año.

Las obras de las tres plantas, que se iniciaron en septiembre de 2024, han generado alrededor de 600 puestos de trabajo durante la fase de construcción, a los que se sumarán los diez puestos directos e indirectos que se mantendrán durante su operación.

La construcción de estas instalaciones ha implicado el desarrollo de diversas medidas ambientales, entre las que cabe señalar la colocación de vivares, comederos y bebederos para el refugio y cría de conejos; medidas que guardan especial relación con la mejora del hábitat para la población del lince ibérico; la plantación de setos, o la instalación de cajas nido para la nidificación de especies como cernícalos, mochuelos y lechuzas.

A ástas se añaden otras medidas de mejora de la biodiversidad, como la plantación de 200 árboles autóctonos dentro del municipio de Andújar, realizada por 3 entidades locales de jardinería y viveros.

Las acciones medioambientales se complementan con otras iniciativas sociales, como un proyecto de aceite solidario, que ha comprendido la recolección de la aceituna de la zona, su tratamiento y posterior donación de aceite a diversas entidades del entorno, como el Centro de acogida e inserción para transeúntes San Vicente de Paul o Casa Hogar Andrés Cristino, de Cáritas en la localidad. Parte del beneficio se destinó al equipamiento de viviendas de la Casa hogar San Rafael que tiene en acogida a menores tutelados de la Junta de Andalucía.

Por último, Naturgy viene promoviendo en la zona un programa de Sensibilización Ambiental, con actividades como un taller de etnobotánica, una ruta de observación del lince, la ruta interpretativa del embalse del Encinarejo en kayak o jornadas de reptiles y anfibios.

El director de Desarrollo de Renovables España, Juan Ferrero, ha indicado que estas tres nuevas plantas de Andújar se sumarán a las tres ya existentes en Andalucía, dos en Almería y una en Sevilla, que junto a los cinco parques eólicos instalados incrementarán la potencia renovable de Naturgy por encima de los 400 MW en Andalucía.

En la visita han participado, entre otros, el secretario general de Energía, Manuel Larrasa; el delegado territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas, Javier Calvente; y el alcalde del Ayuntamiento de Andújar, Francisco Carmona.

Por parte de Naturgy, han participado, además del director de Desarrollo de Renovables España; la responsable de Ingeniería y Construcción de Renovables España, Elisa Ferrando; el delegado de Desarrollo de Proyectos en Andalucía, Jesús Varela; y el responsable Operación y Mantenimiento de Renovables zona Sur, Jorge Villagra.