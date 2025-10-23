Arranca en Jaén la campaña 'Dona vida al planeta" para fomentar el reciclaje de aparatos eléctricos

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Dona Vida al Planeta' ha arrancado este jueves en Jaén con el objetivo de concienciar hasta el próximo mes de febrero a toda la ciudadanía andaluza sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

En su sexta edición, la campaña que ya ha visitado el 100% de los municipios andaluces, vuelve a llegar a las grandes ciudades andaluzas y a todas las universidades públicas de la región con puntos informativos y talleres de reparación para toda la ciudadanía.

Para ello, la campaña se realizará en zonas céntricas de los municipios, así como en grandes centros comerciales y también llegará a más de 450 comercios minoristas. En total se desarrollarán 178 acciones de streetmarketing y talleres de reparación. Este trabajo en las localidades andaluzas a través de dichas acciones a pie de calle irá acompañado por un plan de medios a nivel local --online, radios y televisión-- y regional --radio, televisión y online--.

La campaña está promovida por RAEE Andalucía, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y con el apoyo de los sistemas colectivos en responsabilidad ampliada del productor (scrap) que operan en la región y que son Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raeés, Ecotic y ERP España.

La iniciativa ha sido presentada este jueves en la explanada de El Corte Inglés de Jaén y a ella han asistido del director general de Fundación Ecolec, Luis Moreno; el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaén, José María Cano; y la delegada territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén, María José Lara.

La delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara, ha señalado que la campaña "es ya un referente en Andalucía en reciclaje de RAEE". Ha destacado los nuevos talleres prácticos para alargar la vida de pequeños aparatos, reforzando la economía circular, y ha subrayado que "reciclar estos residuos protege el medio ambiente, la salud y reduce la extracción de recursos naturales".

Lara ha recordado que Jaén cuenta con 24 puntos limpios, a los que pronto se sumarán los de Jódar, Villanueva del Arzobispo y Mengíbar, cubriendo así el 70% de la población provincial.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente de Jaén, José María Cano, ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a la FAMP y a todos los scrap implicados por impulsar la campaña. Cano ha subrayado que "estas acciones aprovechan materiales reutilizables, hasta 52, fomentan el empleo verde y refuerzan el compromiso de la población con los puntos limpios".

El director general de Ecolec, Luis Moreno, ha incidido en que 'Dona Vida al Planeta' contribuye a que la ciudadanía conozca cómo reciclar correctamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ya sea depositándolos en los puntos limpios o entregándolos en los comercios al adquirir nuevos dispositivos.

Moreno ha destacado que "la reutilización de componentes y materiales procedentes de estos residuos resulta beneficiosa para el planeta, para la preservación de sus recursos naturales y para el desarrollo de una economía más sostenible".

Por último, el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Jaén, Miguel Sainz, ha resaltado que sumarse a la campaña demuestra "nuestro compromiso de promover el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos".

Ha señalado también que "el reciclaje de RAEE debería alcanzar el nivel de concienciación del papel o el vidrio" y ha hecho hincapié en la importancia de apoyar iniciativas que fomenten hábitos sostenibles entre consumidores y empresas

La campaña, que se promocionará a través de redes sociales con el hashtag #DonaVidaAlPlaneta, volverá a incidir en su sexta edición sobre los derechos de la ciudadanía como consumidores a la hora de reciclar correctamente este tipo de residuos.

Además, como ya hiciera en 2024, evaluará el conocimiento que la población tiene sobre esta práctica que contribuye a preservar el medio ambiente a través de una encuesta a ciudadanos de las ocho provincias andaluzas.

Respecto a los derechos de los ciudadanos como consumidores, la campaña informará a la población de derechos como el 1x1 y el 1x0 que ofrecen la posibilidad de depositar un RAEE que no supere los 25 centímetros de tamaño en comercios de más de 400 metros cuadrados en el caso del 1x0.

También que tras la compra de un aparato eléctrico y electrónico (AEE) los distribuidores deben aceptar de forma gratuita un RAEE equivalente al AEE vendido en el momento de su suministro, indistintamente si éste se realiza en el punto de venta o en el domicilio del usuario en el caso del 1x1. Asimismo, se informará sobre el cumplimiento de las mismas obligaciones cuando la venta se realice de forma online.

La campaña también incidirá en la importancia del reciclaje de este tipo de residuos teniendo en cuenta que su desarrollo coincide con épocas en las que se registra un incremento del consumo como el Black Friday, el Cyber Monday y las fiestas navideñas.

Esta iniciativa tiene entre sus objetivos la recogida de RAEE, la concienciación de la población andaluza sobre la reutilización y en su caso la correcta gestión y tratamiento de los RAEE. La campaña pretende trasladar que mediante la reutilización y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se usan, se está dando una nueva oportunidad al planeta. Asimismo, se informará a la ciudadanía de las distintas vías de gestión de RAEE de las que dispone en función del tipo de residuo del que se trate.

Los informadores ambientales estarán en los municipios y universidades públicas andaluzas, de 10,00 a 19,00 horas, animando a la ciudadanía a reciclar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como a que lleven sus pequeños aparatos al taller de reparación del que dispondrán y explicándoles los múltiples beneficios que tiene para el planeta.

Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en varios juegos didácticos sobre el reciclaje de RAEE como el RAEETrivial, además de concursar en un cuestionario con el que podrán ganar un fin de semana en un entorno relacionado con el ecoturismo o una tablet. También habrá cajones de recogida para quien desee depositar sus RAEE.

Por su parte, la Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (FAEL) llevará a cabo una serie de acciones informativas entre sus establecimientos adheridos y distribuidos por toda la región, en los que informarán sobre la iniciativa y en los que también se podrá hacer entrega de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Toda la información sobre esta campaña está disponible en la web www.donavidaalplaneta.com, así como en las redes sociales de RAEE Andalucía. RAEE Andalucía.