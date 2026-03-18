Arranca en Sevilla este jueves el CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 con medición de huella de carbono

Imagen del CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha anunciado que medirá la huella de carbono del CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026, el evento tecnológico que reunirá en la capital hispalense a más de 15.000 asistentes los días 19 y 20 de marzo. El encuentro congregará a 150 ponentes internacionales y ofrecerá más de 400 horas de contenido repartidas en 11 escenarios temáticos, además de contar con la participación de 1.000 startups y 250 compañías tecnológicas.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, llevará a cabo la medición de la huella de carbono del evento a través de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, conforme al Protocolo para el cálculo de la huella de carbono de eventos sostenibles desarrollado por la propia Consejería. Esta actuación se enmarca en el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), que promueve medidas dirigidas a minimizar el impacto ambiental de grandes eventos, incorporando herramientas que permiten avanzar hacia modelos más sostenibles y responsables.

Para la medición de la huella de carbono se empleará una herramienta específica diseñada en el marco del PAAC, orientada a cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas en todas las fases del evento.

El análisis tendrá en cuenta factores como la movilidad de los asistentes, el consumo energético y de agua, así como la alimentación y los materiales utilizados. En este sentido, se fomentará el uso de transporte público y opciones de movilidad más sostenibles, la reducción del consumo de recursos y la utilización de materiales reciclables y alimentos de menor impacto ambiental. Asimismo, se adoptarán medidas para evitar la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.

Para recabar la información necesaria, se analizarán los consumos asociados a los recintos del evento, la actividad de los proveedores y, especialmente, el impacto derivado del desplazamiento de los asistentes desde sus lugares de origen, teniendo en cuenta tanto la distancia recorrida como el tipo de transporte utilizado. Una vez completado el cálculo, la huella de carbono del evento será inscrita en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE).