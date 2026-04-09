Asociación Española de Técnicos Cerealistas postula a Jerez (Cádiz) como la primera ciudad europea del cereal

Un ponente de las X Jornadas para la innovación en cultivos extensivos de invierno del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos de España (Genvce) en Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC) ha postulado a Jerez de la Frontera (Cádiz) como ciudad europea del cereal, una iniciativa que busca visibilizar la vinculación de esta localidad con este cultivo, así como dar a conocer la importancia del cereal y de los productos que con él se elaboran.

Este apoyo se ha trasladado en el marco de las X Jornadas para la innovación en cultivos extensivos de invierno del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos de España (Genvce), organizado por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), y AETC, ha indicado la Junta en una nota.

En concreto, la Junta Directiva de la AETC ha decidido que la ciudad sea postulada como la primera ciudad europea del cereal, no solo por la relación de la asociación con la Jerez, sino por "la importancia histórica y actual" que tiene el cultivo en su comarca, además de por la presencia de un centro de investigación "de referencia" en el sector como es el Ifapa Rancho de la Merced.

La iniciativa pretende valorizar el cultivo del cereal, sus productos y su consumo con diferentes actividades en el municipio, reformando la marca de Jerez como Ciudad Gastronómica de España 2026, además de visibilizar e impulsar la investigación en este sector, fomentando así la cooperación entre distintas organizaciones implicadas en el cultivo y transformación del cereal.

Como se ha indicado, se busca posicionar a Jerez de la Frontera como "defensora del cereal como patrimonio agrícola, cultural y alimentario esencial de Europa", reafirmando su papel como base de una dieta equilibrada y saludable, accesible para toda la población, además de ser un cultivo "clave" para la sostenibilidad ambiental, la innovación responsable y el desarrollo rural equilibrado.

En este sentido, desde la AETC también se quiere contribuir con los operadores del sector "en un momento complicado", impulsando actividades que pongan en valor el sector de los cereales, además de ayudar a difundir la importancia de este cultivo en la seguridad alimentaria.

También se busca impulsar una Red de Ciudades Europeas del Cereal, depositarias de "una herencia milenaria", y que se exprese públicamente su importancia y "su decisiva contribución" al progreso de los pueblos de Europa.

A este respecto se ha defendido que el cereal ha sido "sustento, cultura y símbolo de comunidad desde los albores de la civilización", y que hoy en día su cadena de valor continúa siendo "estratégica" para la seguridad alimentaria y el bienestar colectivo.