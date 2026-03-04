Atlantic Copper prevé poner en marcha CirCular en Huelva entre el segundo y tercer trimestre

Archivo - Proyecto CirCular de Atlantic Copper. - ATLANTIC COPPER - Archivo

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Atlantic Copper prevé poner en marcha su planta de CirCular en Huelva, entre el segunto y trimestre de este año, un proyecto que supone "la principal apuesta estratégica de la compañía", que "reforzará" su capacidad para reciclar metales esenciales, "avanzando hacia un modelo más sostenible y alineado con la economía circular".

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, durante la presentación de los principales resultado de la compañía en 2025, donde ha manifestado que "después de muchos años, ya está casi listo".

De este modo, el proyecto, declarado estratégico por la Junta de Andalucía y por la Comisión Europea, entrará en producción durante el segundo y tercer trimestre de 2026 y cuenta con equipos de protección ambiental "de última generación", que ocupan un 50% de la superficie total del proyecto y han conllevado el 40% de la inversión.

La planta aún se encuentra en la fase de construcción, en la que están operando unas 900 personas, y se prevé que se ponga en marcha en una primera fase durante el segundo trimestre de este año y estará a máximo rendimiento durante el tercero.

La nueva planta estará ubicada en el complejo metalúrgico de Huelva y será la primera en el sur de Europa "capaz de recuperar metales valiosos" como cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño, níquel y zinc a partir de fracciones no férreas procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que han llegado al final de su vida útil, con una capacidad de tratamiento de hasta 60.000 toneladas anuales.

En este contexto, la consejera delegada de Atlantic Copper ha destacado que "el 2025 ha sido un año clave" para la compañía, en el que se ha avanzado en este proyecto "estratégico" y "reforzado" su competitividad en "un entorno global complejo". "Seguimos comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad, generando valor para Huelva y para el conjunto de nuestra cadena industrial", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que la percepción de este proyecto es "positivo" por parte de la sociedad onubense, algo que es gracía, según ha remarcado, "a la política de transparencia" que mantiene la compañía y acciones llevadas a cabo para informar sobre el proyectos, desde reuniones empresariales hasta encuentros con vecinos.

El proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 500 millones de euros y permitirá dar una segunda vida a los metales contenidos en fracciones no férreas procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos.

Una vez puesta en marcha, la planta creará en torno a 350 empleos directos e indirectos, que abarcarán perfiles técnicos, operativos y de gestión.