Los autoconsumos conectados a la red de distribución de Endesa en Andalucía aumentan un 22% en 2025

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La filial de Redes de Endesa, e-distribución, ha alcanzado un "nuevo hito" al superar los 187.100 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución en comunidad autónoma de Andalucía. En concreto, esta cifra representa un crecimiento del 22 por ciento respecto al acumulado en 2024 y supone así el 47 por ciento del total a nivel nacional, lo que confirma "el liderazgo de Endesa en la activación de las instalaciones de autoconsumo en la red de distribución eléctrica española".

Según ha precisado la compañía eléctrica en una nota, el mayor incremento ha correspondido a los suministros de autoconsumo colectivo que aumentaron un 98 por ciento, casi el doble, hasta los 6.558, lo que supone sumar 3.247 nuevos contratos activados respecto al cierre de 2024. Asimismo, el número de autoconsumos individuales activos en la red de distribución de Endesa en Andalucía ha aumentado este año en 30.183, hasta alcanzar los 180.579, lo que supone un crecimiento del 20 por ciento respecto al cierre de 2024.

La red de distribución eléctrica en Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y parte de Extremadura, gestionada por e-distribución, ha registrado crecimientos en la activación de autoconsumos en todas las áreas. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor volumen de suministros con autoconsumo, con más de 187.100 al cierre de 2025, lo que supone el 47 por ciento de todos los suministros activos en las redes de e-distribución a nivel nacional.

Bajo este contexto, aunque el autoconsumo individual sigue siendo el más numeroso, el colectivo gana peso año tras año, impulsado por comunidades de vecinos, polígonos industriales y agrupaciones empresariales "que apuestan por compartir la generación renovable".

A nivel provincial, e-distribución ha superado los 54.000 suministros de autoconsumo conectados a su red en la provincia de Sevilla, una cifra que supone un crecimiento del 21 por ciento respecto al acumulado durante el año pasado. Le sigue la provincia de Málaga, con 31.630 suministros alcanzados y un repunte del 22 por ciento, y Granada, con 26.450 suministros conectados a lo largo de su provincia, lo que significa un aumento del 22 por ciento respecto al 2024.

Le siguen la provincia de Cádiz, con 18.800 suministros superados en la provincia de Cádiz y un crecimiento del 20 por ciento respecto al acumulado en 2024; Córdoba, con 17.500 suministros y un crecimiento del 20 por ciento; Jaén, con 16.330 suministros de autoconsumo y un crecimiento porcentual del 22 por ciento; Almería, con 14.200 suministros de autoconsumo conectados y un crecimiento del 28 por ciento, siendo la que mayor crecimiento ha experimentado en 2024; y la provincia de Huelva, donde se han alcanzando los 7.965 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución, un crecimiento porcentual idéntico al hispalense, con un 21 por ciento más que durante el año pasado.

Según la compañía eléctrica, las mejoras introducidas en la tramitación del autoconsumo, tanto en los procesos de validación como en la información a los clientes, han permitido "agilizar la activación de estas instalaciones", especialmente en el caso de los autoconsumos colectivos.

Asimismo, Endesa ha incorporado nuevas funcionalidades a la web de e-distribución, que facilitan la gestión de las solicitudes de autoconsumo. En la web se puede encontrar información completa y actualizada sobre las diferentes modalidades de autoconsumo, trámites y preguntas frecuentes para aclarar las dudas sobre los pasos a seguir.

Por otro lado, en el área privada, el cliente puede hacer un seguimiento en tiempo real de los trámites asociados a su solicitud de autoconsumo y saber en qué punto está en todo momento.

Además, se han introducido mejoras en los formularios web para que resulte más fácil para el ciudadano conocer la documentación que debe adjuntar y se envían notificaciones automáticas con los siguientes pasos que deben seguirse para activar los suministros.

En caso de duda, existe un número de teléfono (900 920 974) para atender las consultas sobre autoconsumo. Otra de las medidas implantadas en la web de e-distribución es el validador de ficheros TXT. Este sistema detecta errores de formato en los documentos exigidos por el regulador para tramitar los autoconsumos colectivos, evitando retrasos y reinicios del proceso, y "garantizando una contratación más rápida y eficiente". También se incluye un simulador que permite validar si se cumplen las distancias recogidas en la regulación para conectar autoconsumos a través de la red.