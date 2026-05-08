El Ayuntamiento de Granada activa una semana de recarga gratuita para vehículos eléctricos

Archivo - Cargador eléctrico de Telpark. Archivo. - TELPARK - Archivo

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y Telpark impulsan una iniciativa conjunta que permitirá la recarga gratuita de vehículos eléctricos entre el 11 y el 17 de mayo en cinco aparcamientos de la ciudad: Alsina, Violón, Estadio Nuevo Los Cármenes, Pedro Antonio de Alarcón y San Agustín.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, la medida permitirá que los usuarios utilicen durante esos días y sin coste el total de 59 puntos de recarga eléctrica que hay en esos cinco aparcamientos.

De ellos, 55 serán de carga semirrápida de hasta 22 kW y otros cuatro de carga rápida de hasta 120 kW, reforzando así la red de infraestructuras de movilidad sostenible disponible en Granada.

"Esta medida supone un pequeño paso más en la estrategia que está llevando a cabo este equipo de gobierno para avanzar hacia una ciudad con una movilidad más limpia, sostenible, eficiente y preparada para los retos medioambientales del futuro", ha aseverado Saavedra.

Para beneficiarse de esta campaña, los usuarios deberán gestionar la recarga a través de la aplicación móvil de Telpark, que permite localizar en tiempo real los puntos disponibles y realizar todo el proceso de forma digital y sencilla.

En este sentido, el portavoz ha subrayado la importancia de la colaboración público privada y de la suma de esfuerzos de administraciones y empresas para poner en marcha estrategias que, apostando por la innovación, permitan ofrecer a la ciudadanía "servicios más útiles y accesibles" y "seguir consolidando un modelo urbano más moderno y respetuoso con el entorno".

Actualmente, Telpark gestiona en Granada más de 3.200 plazas de aparcamiento distribuidas en cinco estacionamientos subterráneos y continúa ampliando su red de recarga eléctrica en distintas ciudades españolas, consolidando un modelo de movilidad urbana conectado y digitalizado.