Ayuntamiento presenta el juego 'Muévete x Huelva' para fomentar la movilidad sostenible

La Concejalía de Movilidad y Educación del Ayuntamiento de Huelva ha presentado el juego educativo 'Muévete x Huelva', un recurso didáctico y lúdico diseñado para promover entre los escolares hábitos de movilidad más sostenibles, seguros y saludables. La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con alumnado del IES José Caballero y se enmarca bajo el lema 'La movilidad comienza en el colegio'.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Consistorio ha editado 500 juegos de mesa, que se están distribuyendo entre los centros educativos de la capital con el objetivo de que los escolares aprendan, a través del juego, las normas básicas de movilidad, la importancia de la educación vial y las ventajas de apostar por formas de desplazamiento más sostenibles.

En este sentido, la concejal de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha destacado que esta iniciativa busca "unir movilidad sostenible y educación" porque "los hábitos se construyen desde pequeños". "Igual que fomentamos el reciclaje o la vida saludable, queremos que la movilidad responsable sea un valor asumido por toda la ciudadanía", ha añadido.

En este sentido, la edil ha subrayado que el objetivo del proyecto es implicar a los jóvenes en la construcción de un modelo de movilidad "más respetuoso con el entorno y más seguro para todos". "Nuestro objetivo no es solo informar, sino sumar aliados entre los jóvenes, e implicarlos en la construcción de una movilidad más segura, responsable y sostenible para Huelva. La movilidad comienza en el colegio, pero su impacto llega a toda la ciudad", ha señalado.

Además, Rodríguez ha insistido en que con este proyecto "no solo se divulgan normas, sino que se empodera a los jóvenes para que lideren el cambio, fomentando desde edades tempranas valores como la responsabilidad, el respeto a las normas de tráfico y el compromiso con el medio ambiente".

"En definitiva, la movilidad sostenible es educación hoy para la Huelva del mañana, apostando por una ciudad en la que caminar, utilizar el transporte público o desplazarse en bicicleta o patinete sean alternativas cada vez más presentes en la vida cotidiana", ha destacado Milagros Rodríguez.

'Muévete por Huelva' es un juego de mesa pensado para entre dos y cinco jugadores, en el que los participantes recorren un tablero inspirado en la ciudad utilizando distintos medios de desplazamiento: peatón, bicicleta, patinete, moto o coche. El objetivo del juego consiste en visitar distintos lugares emblemáticos de Huelva y regresar al punto de partida en el mismo medio de transporte elegido, respetando las normas de circulación y las reglas específicas de cada modalidad de desplazamiento.

A lo largo del recorrido, los jugadores se encuentran con diferentes casillas y situaciones que reproducen aspectos reales de la movilidad urbana, como pasos de peatones, carriles bici o paradas de transporte público. También aparecen casillas especiales relacionadas con servicios de la ciudad, como el transporte público de Emtusa, el taxi o la Policía Local, que introducen distintos retos o acciones en el desarrollo de la partida.

De esta forma, el juego permite aprender de forma dinámica conceptos relacionados con la educación vial, la convivencia en el espacio público y el uso responsable de los distintos medios de transporte, poniendo especial énfasis en la movilidad activa y sostenible.

Para dar a conocer este recurso educativo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de jornadas de presentación en espacios públicos de distintos barrios de la ciudad, invitando a participar a los centros escolares más cercanos. En estas actividades se utiliza un tablero gigante del juego, en el que las fichas son los propios escolares, que se desplazan por las distintas casillas siguiendo las reglas del juego.

De este modo, los alumnos pueden aprender de forma práctica y participativa mientras se divierten. La primera de estas jornadas se ha celebrado en la plaza del Antiguo Estadio, en la barriada de Isla Chica, con la participación del alumnado de los centros educativos Tartessos y Reyes Católicos.

El objetivo del Ayuntamiento es continuar organizando estas actividades en diferentes barrios de la ciudad durante los próximos meses, acercando el proyecto a la comunidad educativa y al conjunto de la ciudadanía. La iniciativa culminará en el mes de junio con un gran encuentro final en la plaza de Las Monjas, en el que se reunirán todos los centros participantes en una gran final del juego, acompañada de distintas actividades y actuaciones.

MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE EL COLEGIO

El juego 'Muévete x Huelva' forma parte de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Huelva, la estrategia municipal destinada a transformar el modelo de desplazamientos en la ciudad hacia fórmulas más sostenibles.

Este proyecto tiene como objetivo promover entre la comunidad educativa el uso de la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie, fomentando hábitos saludables y reduciendo al mismo tiempo la congestión del tráfico y las emisiones contaminantes en el entorno de los centros escolares.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende implicar no solo al alumnado, sino también al profesorado, las familias y las asociaciones de madres y padres en un proyecto común para "construir una Huelva más saludable, segura y habitable".