Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) y Fundación Moeve firman un convenio para mejorar la Estación Ambiental Madrevieja

SAN ROQUE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, y el responsable de la Fundación Moeve en Andalucía, Jesús Velasco, han suscrito un convenio de colaboración por el que esta institución financiará una serie de mejoras en la Estación Ambiental Madrevieja, que se ejecutarán desde el Ayuntamiento. A la firma han asistido también el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, y la portavoz de Fundación Moeve en la comarca, Estrella Blanco.

En una nota, Ruiz Boix ha señalado que Fundación Moeve va a facilitar "una cuantiosa inversión" en el citado paraje, unos antiguos terrenos degradados que se han recuperado y convertido en un humedal de gran valor natural. Asimismo, ha explicado que los trabajos consistirán principalmente en la mejora del camino de acceso, aunque también se contempla la instalación de paneles fotovoltaicos y de baños públicos.

El alcalde ha considerado que estas mejoras supondrán asentar un proyecto donde en los últimos años se ha llevado a cabo un intenso trabajo de "concienciación ambiental" dirigido principalmente a estudiantes de institutos de toda la comarca, y ha agradecido a Fundación Moeve su compromiso con este espacio natural y con la educación medioambiental.

Estrella Blanco, por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento su "apuesta por los espacios naturales" de San Roque, que disfrutan no sólo los habitantes del municipio, sino de todo el Campo de Gibraltar. En esta cuestión, "San Roque es un ejemplo", ha afirmado.

Blanco ha apuntado que la inversión permitirá la mejora del camino de acceso a la Estación Ambiental Madrevieja, que contará también con talanqueras (vallado rústico perimetral). Además, se habilitarán un aula de la naturaleza y unos baños, dotados de placas fotovoltaicas para el suministro eléctrico.

Estrella Blanco ha señalado que desde Fundación Moeve y desde la Delegación de Medio Ambiente se ha trabajado durante todo el año para que este proyecto sea una realidad, y ha destacado la apuesta de Juan Serván por potenciar el uso público de la Estación Madrevieja y la educación medioambiental.

La Estación Ambiental Madrevieja se puso en marcha en 2014, fruto de la recuperación de unos terrenos propiedad de la antigua Cepsa cercanos al Polígono Industrial Guadarranque. En este humedal, que gestiona la empresa Ornitur, se desarrollan distintos proyectos de investigación y de recuperación de fauna y flora autóctona y también se llevan a cabo visitas de concienciación ambiental en las que participan estudiantes de toda la comarca.