Bankinter y Garántia firman un acuerdo para impulsar la financiación sostenible de las empresas

Esta alianza ha sido suscrita por la directora de Organización de Bankinter Andalucía, Olga Díaz Ramos, y el director general de Garántia, Antonio Vega. - BANKINTER

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bankinter y Garántia SGR han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la financiación sostenible de las empresas. En concreto, la finalidad del mismo se centrará en facilitar apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en condiciones competitivas, en la ejecución de proyectos de apoyo a la sostenibilidad.

Tal y como ha emitido la entidad bancaria en una nota, esta alianza ha sido suscrita por la directora de Organización de Bankinter Andalucía, Olga Díaz Ramos, y el director general de Garántia, Antonio Vega, en una firma de convenio en la que también estuvieron presentes el Director Territorial de Andalucía Occidental de Garántia, Antonio Higueros, y el Director de Negocio Transaccional de Bankinter, Juan Viana.

De este modo, han valorado que la alianza potencia el compromiso de ambas entidades con la transición hacia modelos empresariales "más eficientes y responsables, facilitando operaciones vinculadas a proyectos verdes y de mejora energética".

Además, por medio de este acuerdo, el banco pondrá a disposición de las pymes y empresas de tamaño mediano un nuevo producto de financiación, denominado 'Préstamo Anticipo CAE', destinado a apoyar proyectos orientados a la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible, la descarbonización de procesos, el fomento de la economía circular y la reducción de la huella de carbono.

En suma, Garántia refuerza así su compromiso con la sostenibilidad con la que está comprometida, entre otras iniciativas, a través de su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa que integra a más de 9.000 empresas procedentes de 135 países.