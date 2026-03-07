Churriana de la Vega, Alfacar y Las Gabias se suman al autoconsumo colectivo con comunidades solares de Iberdrola

Placas solares. - IBERDROLA

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha puesto en marcha tres nuevas comunidades solares en la provincia de Granada, ubicadas en Churriana de la Vega, Alfacar y Las Gabias, con el objetivo de acercar el autoconsumo colectivo a 420 familias del entorno. La iniciativa permite a los vecinos beneficiarse de energía cien por cien renovable "sin necesidad de realizar inversión inicial ni disponer de cubierta propia".

Según ha indicado la entidad en una nota, en conjunto, las tres instalaciones cuentan con una potencia total aproximada de 211 kWp y están compuestas por más de 400 paneles solares. Se estima que generarán cerca de 300 MWh de energía limpia al año, lo que permitirá evitar una emisión anual de alrededor de 60 toneladas de CO2.

En concreto, cada comunidad solar se ubica en cubiertas ya existentes, optimizando infraestructuras y favoreciendo un modelo energético más eficiente y sostenible. Gracias a este modelo, las 420 familias podrán reducir su factura eléctrica accediendo al autoconsumo colectivo "sin necesidad de realizar inversión alguna ni disponer de cubierta propia".

De este modo, con estas nuevas instalaciones en la provincia de Granada, Andalucía "refuerza su posición como uno de los territorios clave en el desarrollo del modelo de autoconsumo colectivo de Iberdrola España". Así, la compañía "supera ya el centenar de comunidades solares activas en la comunidad autónoma, en línea con su estrategia de impulsar una electrificación cada vez más eficiente y sostenible".

En contexto, el año en que Iberdrola celebra su 125 aniversario bajo el lema '125 años luz', la compañía reafirma su compromiso con Andalucía como "territorio prioritario" para la transición energética, "acercando soluciones innovadoras que facilitan el acceso a la energía renovable y contribuyen al desarrollo económico y social".

MÁS DE MIL COMUNIDADES EN ESPAÑA

En el conjunto de España, Iberdrola ha superado ya el hito de las mil comunidades solares, facilitando el acceso al autoconsumo a más de 100.000 familias. La compañía fue pionera en 2015 en ofrecer soluciones de autoconsumo a sus clientes y, en 2019, lanzó el modelo de comunidades solares para dar respuesta a la realidad de que más de dos tercios de la población reside en edificios en altura. Este sistema permite que cualquier vecino situado a menos de dos kilómetros de una instalación pueda acceder a energía de cercanía cien por cien renovable.

Así, Iberdrola continúa reforzando su apuesta por el autoconsumo colectivo como una solución orientada al cliente final, que impulsa la transición energética desde el ámbito local y acerca los beneficios de las energías renovables a la ciudadanía.