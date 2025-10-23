Cruz Roja y Nexwell Power apuestan por el empleo verde en Almodóvar del Río (Córdoba)

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

Un grupo de 25 personas participa desde hace unos días en Almodóvar del Río (Córdoba) en un curso de 'Técnico de Instalaciones Solares Fotovoltaicas y mantenimiento', una iniciativa conjunta de la empresa Nexwell Power y Cruz Roja que busca impulsar la empleabilidad en el sector de las energías renovables.

Según ha indicado entidad humanitaria en una nota, la formación, que se extenderá hasta el 5 de noviembre, tiene una duración de 85 horas y combina contenidos teóricos y prácticos sobre montaje, mantenimiento y prevención de riesgos laborales en instalaciones solares.

El curso se enmarca en los proyectos del Plan de Empleo de Cruz Roja 'Desafío +45 PLUS', 'Activando Empleabilidad' y 'Activando Empleabilidad +', dirigidos todos ellos a mejorar las oportunidades laborales de personas en situación de vulnerabilidad y para los que la institución humanitaria cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Diputación de Córdoba.

El alumnado refleja la diversidad de perfiles que participan en estos programas: desde personas mayores de 45 años a jóvenes, tanto hombres como mujeres, y con una destacada presencia de participantes de Almodóvar del Río (15 personas), además de siete de Córdoba, dos de Posadas y uno de Guadalcázar.

"Este curso, que ya se ha realizado en otras localidades andaluzas fruto de la alianza entre Nexwell Power y Cruz Roja, ha demostrado que esta formación puede abrir puertas al empleo en un sector emergente en la provincia: el de las placas solares. La apuesta por la formación verde responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en energías renovables", ha explicado Juan Manuel Delgado, técnico del Plan de Empleo de Cruz Roja.

Durante el curso, los participantes aprenderán desde la configuración de sistemas solares hasta el diseño de planes de mantenimiento y la detección de averías, todo ello con un enfoque práctico y adaptado a las necesidades reales del mercado laboral, que les permitirá disfrutar de la experiencia de los profesionales de Nexwell Power, que impartirán alguna clase y les acompañarán en la visita a la planta fotovoltaica que se está construyendo en la localidad.

Con esta iniciativa, Cruz Roja y Nexwell Power --empresa dedicada a la aceleración de la descarbonización del planeta mediante la puesta en marcha de plantas solares fotovoltaicas-- refuerzan su compromiso con la formación inclusiva y sostenible, apostando por sectores con futuro y por las personas que más lo necesitan.