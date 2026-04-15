La delegada de la Junta en Cádiz destaca la calidad del sector de la acuicultura de la provincia gaditana

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita a la empresa Pistresa, en Trebujena, junto al delegado territorial de Agricultura, Francisco Moreno, y el gerente de Pistresa, Francisco Romero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TREBUJENA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha realizado una visita a las instalaciones de la empresa Piscícola de Trebujena (Pistresa) en este municipio gaditano, donde ha destacado "el esfuerzo y la calidad" del sector de la acuicultura en la provincia.

Colombo ha estado acompañada en esta visita a Trebujena del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno, el gerente de la empresa Pistresa, Francisco Romero, y de equipo técnico, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada de la Junta ha incidido en que la actividad acuícola y pesquera es "crucial" en el conjunto de un sector primario que es "primordial, fuente de empleo y motor económico" en la provincia gaditana, defendiendo que "genera productos saludables muy apreciados y de marcado valor en la dieta mediterránea".

En el transcurso de esta visita, desde Pistresa se ha detallado la producción acuícola de la zona y la especialización de esta empresa en la lubina. Así, el equipo técnico ha incidido en que ésta es una especie "muy valorada" y adaptada a las condiciones medioambientales que rodean a toda la desembocadura del río Guadalquivir junto a otras especies accesorias.

Asimismo, se ha hecho referencia al aporte de la actividad acuícola al desarrollo sostenible y a la puesta en valor de las marismas de Trebujena, desde la óptica del sector primario y desde la sostenibilidad y el medio ambiente.