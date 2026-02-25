Diputación y Universidad de Granada destacan el potencial del Geoparque como motor de emprendimiento y desarrollo

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto a la profesora titular de Organización de Empresas de la Universidad de Granada (UGR), Matilde Ruiz, en la presentación en Baza (Granada) del Informe GEM 2024-25. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

BAZA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto a la profesora titular de Organización de Empresas de la Universidad de Granada (UGR), Matilde Ruiz, ha presentado en Baza el Informe GEM 2024-25, un estudio que analiza en profundidad la realidad del emprendimiento en el Geoparque de Granada y que enfatiza la sostenibilidad como eje estratégico de desarrollo del territorio.

Tal y como ha emitido la institución provncial en una nota, Díaz, que también ha estado acompañado por el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, ha subrayado que "el Geoparque representa una oportunidad real para impulsar un modelo económico adaptado a su identidad territorial, basado en la innovación, la sostenibilidad y el aprovechamiento inteligente de sus recursos endógenos".

Además, el diputado ha señalado que "el emprendimiento en el Geoparque debe entenderse como una herramienta estratégica para fortalecer el tejido productivo, diversificar la economía local y afrontar el reto demográfico con proyectos viables y arraigados al territorio". En este sentido, ha apostillado que la colaboración entre instituciones y el apoyo técnico resultan "clave para transformar el potencial del Geoparque en oportunidades concretas de empleo y desarrollo".

En esta línea, Díaz ha valorado el dinamismo de sectores como el alojamiento rural, la agroalimentación o los servicios de proximidad, ámbitos que, según ha indicado, "demuestran la capacidad del territorio para generar iniciativas vinculadas a la calidad, la diferenciación y el respeto al entorno natural".

En contexto, el Informe GEM, coordinado por las profesoras de la UGR María del Mar Fuentes y Matilde Ruiz Arroyo, ofrece una radiografía detallada de la actividad emprendedora en el Geoparque en comparación con la media provincial.

En cuanto al perfil del emprendedor medio, el estudio refleja que en el Geoparque predomina el hombre mayor de 45 años --52,1 por ciento--, con un nivel de renta superior al de la media provincial, puesto que ocho de cada diez cuentan con ingresos superiores a 2.400 euros mensuales.

Aunque la tasa de actividad emprendedora se sitúa en el 1,4 por ciento, por debajo de la media provincial, el territorio destaca por su baja tasa de abandono empresarial, que alcanza solo el 0,9 por ciento, frente al tres por ciento de la provincia. Este dato evidencia una mayor estabilidad y consolidación de los proyectos que se ponen en marcha.

Uno de los aspectos más positivos del informe es el nivel de innovación, debido a que más de la mitad de las iniciativas del Geoparque introducen innovaciones en sus productos o servicios, tanto a nivel local como nacional.

En contexto, los negocios se orientan mayoritariamente al consumidor final y mantienen una "fuerte vinculación con el sector primario y extractivo, en consonancia con las características del entorno rural".

No obstante, el estudio también identifica debilidades relevantes, como la ausencia de actividad exportadora en las nuevas empresas y la limitada expectativa de crecimiento, ya que la mayoría no prevé superar los cinco empleados.

De este modo, el Informe GEM 2024-2025 se consolida así como una herramienta estratégica para orientar las políticas públicas y reforzar el ecosistema emprendedor del Geoparque, "contribuyendo a un modelo de desarrollo sostenible, innovador y adaptado a las singularidades del territorio".