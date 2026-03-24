El EducaBus hace parada en Guadix (Granada) con información ambiental y juegos interactivos

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Francisco García, ha visitado este martes en Guadix el EducaBus con el alcalde, Jesús Lorente. - JUNTA

GUADIX (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Francisco García, ha visitado este martes en Guadix el EducaBus, la unidad móvil que recorre Andalucía con información ambiental y juegos interactivos. García y el alcalde de la localidad, Jesús Lorente, han acompañado a escolares de los centros CEIP Ruiz del Peral y CEIP Adelantado Pedro Mendoza, que han tenido la oportunidad de experimentar las diferentes actividades de que dispone el programa.

El objetivo del EducaBus es acercar la educación ambiental y la acción climática a la ciudadanía. Esta unidad móvil, tras visitar diferentes municipios de Jaén, continúa su ruta hasta completar un recorrido por más de 200 localidades andaluzas.

Durante la visita, el delegado ha señalado la importancia de concienciar a la sociedad ante los desafíos que plantea el cambio climático y la necesidad de trabajar por una cultura de protección del medio natural y la biodiversidad. "El EducaBus es una oportunidad para acercar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, los grandes retos ambientales a los que nos enfrentamos, así como las acciones que, tanto de manera individual, como colectiva, podemos llevar a cabo para mitigar sus efectos", ha dicho.

En este sentido, García ha subrayado el papel fundamental de la educación ambiental como motor de cambio, señalando que "la sensibilización desde edades tempranas es esencial para construir una sociedad más comprometida con la protección de nuestro entorno".

El programa EducaBus se configura como una exposición itinerante que combina divulgación, tecnología y participación a través de paneles informativos, contenidos audiovisuales, herramientas interactivas, realidad virtual y aumentada, así como espacios de juego educativo y talleres dirigidos a grupos concertados. Esta experiencia permite a los visitantes comprender de forma sencilla y atractiva los principales desafíos ambientales y climáticos.

La muestra se articula en torno a cuatro grandes ejes temáticos: el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular y la digitalización ambiental. Así pues, el delegado territorial en Granada ha indicado que se trata de "un aula abierta al aire libre, diseñada para que cualquier andaluz pueda aprender, experimentar y comprender de manera sencilla cómo sus decisiones cotidianas influyen en el entorno".

En esta línea, ha insistido en que "cada visita es una invitación a reflexionar y a actuar", poniendo en valor la importancia de los hábitos cotidianos en la protección del medio ambiente y la necesidad de implicar a toda la ciudadanía en la respuesta a los retos climáticos".

El programa también responde a un principio de equidad territorial, por lo que está diseñado para permitir el acceso a la educación ambiental tanto en grandes ciudades como en municipios de menor tamaño.

En el caso de la provincia de Granada, el recorrido del EducaBus comenzó el pasado 21 de marzo en Baza y continuará por distintos municipios hasta el 31 de marzo en Albolote, pasando durante estos días, además de por Guadix, por las localidades de Jun, Pulianas y Atarfe.

El funcionamiento del programa contempla un horario diferenciado, con sesiones de mañana dirigidas a grupos concertados, principalmente centros educativos, y apertura en horario de tarde con acceso libre y gratuito para la ciudadanía, facilitando así una amplia participación social.

La jornada celebrada en Guadix ha contado con la implicación de la comunidad educativa local, cuyos alumnos han podido interactuar con los distintos contenidos y recursos del EducaBus, reforzando el carácter pedagógico y participativo de esta iniciativa.