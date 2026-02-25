Granada acoge una exposición itinerante sobre el ciclo del agua desde este miércoles para concienciar sobre su gestión

Presentación de la exposición organizada por ASA Andalucía en su paso por Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Granada acoge desde este miércoles una exposición itinerante cuyo objetivo es explicar, de forma clara y accesible, cómo funciona el ciclo integral del agua y por qué su correcta gestión es clave para la vida diaria de las ciudades.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, la iniciativa está organizada por ASA Andalucía, la asociación que agrupa a las entidades responsables del abastecimiento de agua y el saneamiento en Andalucía y que presta servicio a más de ocho millones de personas en más de 300 municipios.

En concreto, la exposición se encuentra instalada en la Avenida de la Constitución, junto a los Jardines del Triunfo, y forma parte de un recorrido divulgativo por las ocho provincias andaluzas que comenzó en Sevilla.

Su objetivo es acercar el ciclo urbano del agua al conjunto de la ciudadanía, fomentar un uso responsable del recurso y explicar los principales desafíos a los que se enfrenta su gestión en un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de garantizar el suministro futuro.

La inauguración ha contado con la presencia institucional de la alcaldesa de Granada y presidenta de Emasagra, Marifrán Carazo; el alcalde de Íllora y presidente del Consorcio de la Vega-Sierra Elvira, Antonio Salazar, además del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y Consejero-Delegado del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, Rafael Caballero Jiménez.

Desde ASA Andalucía, se ha contado con la presencia de representantes de las empresas operadoras del agua en la capital y la provincia, entre ellas el gerente de la empresa municipal de agua de Granada, Emasagra, Juan Carlos Torres, junto a otras entidades como Aguasvira, Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada, Acciona, Aqualia, Hidrogestión y Gestagua.

La muestra ofrece un recorrido divulgativo por todo el ciclo urbano del agua, desde la captación y el tratamiento del agua potable hasta su distribución, uso, recogida y depuración, antes de su devolución al medio natural.

Según ha concretado el Consistorio, el enfoque de la misma es eminentemente pedagógico, pensado para todos los públicos, y permite comprender qué hay detrás de un gesto tan cotidiano como abrir un grifo.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa ha destacado la importancia de acercar este tipo de contenidos a la ciudadanía y ha afirmado que "esta exposición ayuda a entender el valor real del agua y todo el trabajo que hay detrás de un servicio esencial que, muchas veces, damos por hecho".

En este contexto, Carazo ha valorado los avances que se están impulsando en Granada en materia de gestión del agua a través de la empresa municipal. "Granada está apostando por una gestión del agua más eficiente y sostenible", ha apostillado, al tiempo que ha agregado al respecto que "hemos alcanzado la autosuficiencia energética en todas las instalaciones y estamos reforzando nuestra capacidad para responder ante situaciones de emergencia".

Por su parte, el director gerente de Emasagra, Juan Carlos Torres, ha agradecido la presencia de la alcaldesa de Granada y ha valorado el trabajo del conjunto del sector. "Seguimos mejorando día a día un servicio básico y esencial como es el abastecimiento y la gestión del ciclo integral del agua, apostando por la digitalización y anticipándonos a retos como el cambio climático o el estrés hídrico, siempre con las personas en el centro de la toma de decisiones", ha señalado.

Además, la ciudad dispone de un Centro de Inteligencia del Agua y Crisis Climática que ayuda a prever situaciones de sequía o emergencia y a tomar mejores decisiones para garantizar el suministro de agua. El Ayuntamiento ha precisado que a ello se suma el impulso a la reutilización del agua mediante acuerdos de colaboración entre administraciones y agentes implicados, orientados a "generar nuevos recursos hídricos y reforzar la seguridad del abastecimiento a medio y largo plazo".

Bajo este contexto, la exposición se enmarca en la conmemoración del 40º aniversario de ASA Andalucía, una entidad que a lo largo de cuatro décadas ha impulsado la cooperación entre operadores, la innovación y la mejora continua del servicio como pilares de una gestión responsable del agua urbana en la comunidad.

Con la acogida de esta muestra, el Consistorio "refuerza su compromiso con la divulgación ambiental y la sensibilización ciudadana", acercando a los granadinos a una iniciativa que invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar un recurso limitado y esencial para el bienestar, el desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad.

El presidente de ASA Andalucía, Juan José Denis, ha subrayado la importancia y el impacto positivo que tiene una exposición como esta, de carácter divulgativo, en la ciudadanía, "reforzando el valor del agua y ahondando en la importancia de su gestión bajo criterios de eficacia e igualdad, buscando sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer a los proveedores de agua en cada provincia".

En suma, ASA Andalucía es una entidad que integra a las principales entidades suministradoras responsables de la gestión de los servicios de agua urbana en la Comunidad Autónoma de Andalucía, agrupando a los operadores que, en su conjunto, prestan servicio a más del 95 por ciento de la población andaluza y atienden a más de ocho millones de habitantes. La asociación impulsa la sostenibilidad, la innovación tecnológica, el intercambio de conocimientos técnicos y operativos, y la mejora continua en la prestación de los servicios.