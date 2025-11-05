Granada consigue la autosuficiencia energética en el ciclo integral del agua

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada se convierte en una de las primeras ciudades europeas en alcanzar la autosuficiencia energética en el ciclo integral del agua gracias a la transformación de la Ecofactoría Sur, que produce un 140% de la energía que consume.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la ciudad ha logrado una reducción del 30% de su huella de carbono desde 2014, genera once GWh anuales de energía renovable y reutiliza agua regenerada para el riego de zonas verdes, lo que refuerza "la resiliencia frente a la sequía".

Asimismo, la Administración local ha precisado que el modelo, desarrollado a través de Emasagra, "combina gestión pública y tecnología avanzada", y se presenta como "referente europeo replicable" en programas internacionales de cooperación urbana.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha estimado que la ciudad es un ejemplo de que la sostenibilidad "no es un concepto abstracto, sino una política real que mejora la vida de las personas cuando se planifica con visión y se gestiona con responsabilidad".

En este sentido, Granada ha presentado este proyecto en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, donde se ha mostrado cómo la ciudad ha convertido la gestión del agua en un motor de transformación urbana.

En concreto, el modelo se articula a través de Emasagra, empresa municipal en la que el Ayuntamiento mantiene el 51% del accionariado y Veolia el 49%, lo que "garantiza un equilibrio entre control público del servicio e incorporación permanente de innovación tecnológica, eficiencia operativa y conocimiento experto". Así, gracias a esta "colaboración estratégica" de más de 25 años, Granada ha logrado situarse "en la vanguardia de la resiliencia climática".

Tal y como ha especificado el Consistorio, una de las "claves del éxito" ha sido la transformación de la antigua estación depuradora en la actual Ecofactoría Sur, un complejo que ha pasado de ser "un gran consumidor de energía" a producir "más de la que necesita". Así, en la actualidad, la Ecofactoría alcanza el 140% de autosuficiencia energética "gracias a la producción de biogás, la instalación de energía fotovoltaica y la optimización avanzada de los procesos de tratamiento".

De este modo, este hito ha permitido que en junio de 2025 la ciudad logre el 100% de autosuficiencia energética en todo el ciclo integral del agua, lo que le ha posibilitado convertirse "en una de las primeras ciudades europeas en alcanzar este nivel de resiliencia". En este sentido, la primera edil ha apuntado que la ciudad "ha dejado de ver los residuos como un problema para convertirlos en soluciones que aporten energía, sostenibilidad y seguridad hídrica".

En contexto, el Ayuntamiento ha señalado que el modelo de economía circular permite reutilizar agua regenerada para el riego de parques, jardines y nuevos espacios verdes, reducir la presión sobre los recursos naturales y valorizar lodos y subproductos para agricultura, energía y construcción. Además, la Administración ha indicado que trabaja para alcanzar la reutilización de hasta el 40% del agua tratada, "lo que supondría el equivalente a disponer de un embalse adicional sin nuevas infraestructuras".

La Ecofactoría dispone de un gemelo digital con datos en tiempo real, se emplea inteligencia artificial (IA) para optimizar los procesos y el sistema de aireación inteligente Createch ha permitido reducir el consumo energético "sin comprometer la calidad". Asimismo, la ciudad ha implementado el Canon de Descarbonización "como herramienta financiera pionera para reinvertir en sostenibilidad de manera estable".

De esta forma, el proyecto Granada Respira permitirá "la creación del primer bosque urbano sostenido con agua regenerada y nuevas zonas verdes para reducir la isla de calor y mejorar la calidad del aire", mientras que el Anillo Verde metropolitano "impulsa la biodiversidad y captación de CO2".

Este modelo, que está siendo compartido con otras ciudades europeas y latinoamericanas a través de redes como Urbact y la IURC, consolida a Granada como "referente internacional en adaptación climática". En relación, Carazo ha apostillado que Granada "está demostrando que las ciudades pueden liderar la transición ecológica desde la gestión pública y la innovación".