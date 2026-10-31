Granada se une al proyecto europeo Med Colours para avanzar hacia una logística urbana más sostenible

Imagen de la presentación del proyecto europeo Med Colours. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada se ha sumado al proyecto europeo Med Colours, una iniciativa cofinanciada por el programa Interreg Euro-MED que busca impulsar una nueva generación de logística y planificación urbana para avanzar hacia un modelo de ciudad "más inteligente, sostenible y descarbonizado".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la capital, que ha acogido estos días el nuevo encuentro del programa, forma parte junto a Ferrara (Italia) y Maribor (Eslovenia) de la Fase de Transferencia del proyecto, que busca aprovechar los resultados claves obtenidos en la Fase de Prueba -en la que participaron Livorno (Italia), Cesena (Italia), Salónica (Grecia), Koper (Eslovenia), Lisboa (Portugal) y Lyon (Francia)- para trasladar esas experiencias al contexto local y trabajar en nuevas soluciones adaptadas a las necesidades específicas de la ciudad.

La concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, ha valorado muy positivamente la participación de Granada en esta nueva fase del programa, que permitirá, a su juicio, "aprovechar la experiencia de esas otras ciudades europeas para implementar un modelo de distribución urbana compatible con la actividad económica, la movilidad y la calidad de vida".

"La incorporación de Granada a Med Colours es una oportunidad para seguir avanzando en un reto que afecta directamente al día a día de la ciudad: ordenar la distribución de mercancías para hacerla más eficiente, reducir su impacto ambiental y compatibilizarla con la actividad comercial y la realidad de los vecinos", ha señalado la edil.

Asimismo, Agudo ha afirmado que la elección de Granada para esta fase de transferencia del programa supone "un reconocimiento al trabajo que está desarrollando la ciudad", además de facilitar que pueda compartir conocimiento, conocer soluciones que ya se están ensayando y estudiar cómo adaptarlas a sus propias necesidades.

Así, la participación de Granada en Med Colours pasa por desarrollar nuevos Planes de Logística Urbana Sostenible para las áreas urbanas funcionales mediante soluciones integradas, resilientes y colaborativas apoyadas en la innovación.

"La iniciativa parte de la idea de que la reducción de las emisiones urbanas no depende exclusivamente de la descarbonización de los vehículos, sino también de una mejor planificación de los desplazamientos, de los espacios de carga y descarga y de la organización de la distribución de mercancías y ahí tenemos mucho que decir como ciudad", ha apostillado la edil.

En este sentido, Agudo ha enmarcado la participación en Med Colours dentro del trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Granada para mejorar la gestión de su distribución urbana de mercancías.

Entre las principales iniciativas destaca la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que incorpora por primera vez un capítulo específico para regular esta actividad, con horarios generales para las zonas de carga y descarga, condiciones diferenciadas en calles peatonales y áreas residenciales y prioridad para los vehículos menos contaminantes y de menor impacto.

También, ha añadido la edil, sobresale la experiencia piloto desarrollada en la calle Ángel Ganivet, que permitió reformular el sistema de distribución mediante el consenso entre el Ayuntamiento, el sector hostelero y comercial, las empresas distribuidoras que operan en la zona y los vecinos en una actuación que ha contribuido a mejorar la situación en un espacio especialmente sensible por la convivencia entre actividad económica, movilidad peatonal y uso residencial.

"La sostenibilidad urbana exige actuar sobre los problemas concretos de la ciudad y buscar soluciones que funcionen en la práctica. La experiencia de Ángel Ganivet demuestra la importancia de escuchar a quienes utilizan y conocen el espacio público para diseñar medidas que permitan compatibilizar la distribución de mercancías con el descanso vecinal, la actividad económica y una movilidad más ordenada", ha incidido.

Junto a esto, otra de las líneas de trabajo es el reciente diagnóstico de la logística urbana elaborado en colaboración con Aecoc. El análisis, que incorpora las perspectivas de conductores, comercios, fabricantes, distribuidores, transportistas, residentes y otros agentes vinculados a esta actividad, servirá de base para definir nuevas medidas dirigidas a modernizar la distribución de mercancías y hacerla compatible con una circulación más fluida, un menor impacto ambiental y una mejora del espacio urbano.

Agudo ha hecho hincapié en las particularidades que presenta la movilidad de Granada, una ciudad de más de 233.000 habitantes integrada en un entorno metropolitano que supera los 500.000 residentes, con una importante presencia universitaria y una intensa actividad turística.

Estos factores, ha destacado, unidos a la concentración comercial y a las restricciones propias del centro urbano, incrementan la presión sobre las operaciones de distribución, especialmente en las zonas más concurridas.

"Contar con un diagnóstico construido con la participación de los distintos agentes nos permite identificar mejor dónde están las dificultades y sumar la experiencia de otras ciudades del Mediterráneo nos enseña qué medidas pueden tener un efecto real", ha remarcado la concejala, para quien esta nueva cooperación europea viene a "sumar conocimiento, experiencias y herramientas para abordar desafíos que compartimos con otras ciudades".