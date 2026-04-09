Huelva acoge el I Congreso Nacional de Economía Circular para el Desarrollo Industrial

Autoridades en la presentación de R3genera 2026, el I Congreso Nacional de Economía Circular para el Desarrollo Industrial que se celebrará en Huelva. - R3GENERA 2026

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha acogido este jueves la presentación oficial de R3genera 2026, el I Congreso Nacional de Economía Circular para el Desarrollo Industrial. El encuentro, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en la Casa Colón, impulsará soluciones "reales" en gestión de recursos, descarbonización y nuevos procesos productivos.

Esta iniciativa nace con el objetivo de impulsar la transición hacia modelos productivos "más eficientes, sostenibles y competitivos", aspirando a convertirse en un espacio para "compartir conocimiento, generar alianzas y activar soluciones reales que aceleren la economía circular en el ámbito industrial", ha indicado la organización en una nota.

El acto ha contado con la participación del presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez; el comisario del congreso, Alberto España Prieto; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; y la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez Parrado.

El presidente de FOE ha afirmado que este congreso "no nace por casualidad, sino como resultado de una convicción profunda de la Federación Onubense de Empresarios: que el futuro de nuestra economía no pasa solo por crecer, sino por hacerlo mejor. Con más inteligencia, con más eficiencia y con más responsabilidad". "En la FOE llevamos tiempo trabajando en esa dirección. Apostando por un modelo productivo que no solo genere riqueza, sino que también optimice recursos, reduzca impactos y abra nuevas oportunidades de negocio", ha continuado.

Alberto España ha subrayado que R3genera es "una iniciativa que nace para dar respuesta a un momento de transformación profunda en la industria y en la economía". En este sentido, ha señalado que "la economía circular ya no puede abordarse únicamente desde la sostenibilidad, sino como un factor clave de competitividad, innovación y generación de nuevas oportunidades de negocio". España ha destacado además que el objetivo de R3genera es "crear un espacio útil, donde se compartan experiencias reales, se conecten actores clave y, sobre todo, se activen proyectos concretos con impacto en el territorio".

El Congreso, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2026 en la Casa Colón de Huelva, reunirá a empresas, administraciones públicas, expertos nacionales e internacionales y representantes del ámbito académico para abordar los principales retos y oportunidades de la economía circular en sectores clave como la energía, la industria, la minería, la construcción o la agroindustria.

Las autoridades presentes han coincidido en señalar la "importancia" de este tipo de iniciativas para "reforzar el posicionamiento de Huelva" como enclave "estratégico" en la transición hacia un modelo económico más sostenible, destacando el papel del tejido empresarial y la colaboración público-privada como motores de cambio.

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez Parrado, ha señalado que la celebración de este I Congreso Nacional de Economía Circular en Huelva "constituirá una oportunidad para el intercambio técnico y el análisis conjunto entre administraciones, empresas, universidades y profesionales especializados en sostenibilidad y gestión de recursos". En este sentido, ha valorado la importancia de "generar espacios de encuentro que permitan compartir experiencias y conocimiento aplicado en torno a los desafíos ambientales actuales".

Asimismo, ha indicado que, más allá del propio foro, "la reducción en la generación de residuos, la reutilización de materiales y el aprovechamiento eficiente de los recursos se sitúan entre los principales retos que deben abordarse en los próximos años, en línea con los objetivos establecidos en la normativa vigente".

A este respecto, ha recordado que "Andalucía cuenta con un marco regulador específico a través de la Ley 3/2023, de Economía Circular, que orienta la planificación pública y la actividad de los distintos sectores hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, con especial atención a la valorización y a la reducción del vertido".

EL FUTURO DE LA PROVINCIA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva ha asegurado que en la Diputación tienen "claro" que "el futuro de la provincia pasa por cuidar lo que tenemos". "No se trata de elegir entre desarrollo o medio ambiente, sino de avanzar sin perder lo que nos hace únicos". "Este encuentro no es solo un espacio para reflexionar, sino para compartir soluciones reales, poner en común lo que ya funciona y abrir camino a nuevas formas de hacer las cosas".

R3genera 2026 abordará los principales retos y oportunidades de la economía circular a través de un programa estructurado en torno a ejes clave como la economía circular en la industria, la energía y la minería, la regulación y la gobernanza, la financiación e inversión verde, la construcción y las infraestructuras sostenibles, así como la bioeconomía, la gestión del agua y la agroindustria.

Además, el Congreso pondrá especial foco en la innovación, la digitalización y la economía del dato, así como en el impulso del talento y el empleo verde, configurando un enfoque integral que combina visión estratégica y aplicación práctica en los sectores que están liderando la transformación del modelo productivo.

La alcaldesa de Huelva ha recordado que la capital es la sede del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía lo que "da la oportunidad de convertir a Huelva en referente no solo en transición energética, sino también en cómo se gestiona esa transformación, porque si el hidrógeno verde está cambiando cómo producimos energía, la economía circular está cambiando cómo utilizamos los recursos, dos pilares de una misma revolución industrial que ya está en marcha en Huelva generando valor, empleo y desarrollo".

R3genera nace impulsado por el sector empresarial onubense, con la organización de la FOE y AESA, y con el objetivo de generar un espacio de "diálogo, innovación y colaboración" que "contribuya a acelerar la transición ecológica en el ámbito industrial", en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas europeas de economía circular.