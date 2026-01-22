El IAS-CSIC y la UCO de Córdoba impulsan una plataforma global para evaluar el impacto de la sequía en los cultivos

Plataforma de Evaluación del Impacto de la Sequía (D-IAP). - IAS-CSIC

SEVILLA/CÓRDOBA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba, junto a la División Tierra y Agua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y la Universidad de Córdoba (UCO), han celebrado un seminario online para presentar los últimos avances de la Plataforma de Evaluación del Impacto de la Sequía (D-IAP) y demostrar sus "aplicaciones y funcionalidades clave" para los responsables de la toma de decisiones, los profesionales y actores clave en la gestión del riesgo de sequía.

Según ha informado la entidad en una nota, en los últimos años, la creciente frecuencia y gravedad de las sequías en todo el planeta ha ejercido "una presión cada vez mayor" sobre los recursos hídricos, la producción agrícola y la seguridad alimentaria. A su juicio, si bien se han logrado importantes avances en el monitoreo de sequías y los sistemas de alerta temprana, la evaluación de sus impactos se ha quedado rezagada, lo que limita los esfuerzos para mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas agroalimentarios.

Para abordar esta deficiencia, se creó la Plataforma D-IAP, que fue desarrollada por investigadores del IAS-CSIC y la UCO, y presentada hace un año. Al respecto, la organización científica ha informado que se trata de una avanzada herramienta web de alcance global, diseñada para evaluar los impactos de la sequía en la productividad de los cultivos, los requerimientos de riego, tanto bajo escenarios climáticos actuales como futuros.

D-IAP está diseñado para apoyar a los responsables de la formulación de políticas, las autoridades hídricas, los servicios de asesoramiento agrícola y todos los actores clave en la gestión del riesgo de sequía. En definitiva, la plataforma permite a agricultores y técnicos adaptar sus prácticas de cultivo, modificar los patrones de cultivo y optimizar el uso del agua, mejorando así la resiliencia de los sistemas agrícolas, ha explicado CSIC.

Asimismo, ha desarrollado que, desde una perspectiva económica, anticipar los impactos de la sequía es "fundamental" para minimizar las pérdidas y mejorar la asignación de recursos. D-IAP facilita la toma de decisiones informada sobre inversiones, planes de seguros agrícolas y medidas de apoyo específicas.

Con ello, las aseguradoras también pueden utilizar los resultados de la plataforma para diseñar productos de seguro contra la sequía "más precisos y eficaces". Además, las estimaciones de la plataforma sobre la demanda de riego y la probabilidad de satisfacerla en diferentes escenarios son "especialmente valiosas" para los planificadores y gestores del agua.

Esta información puede orientar la planificación estratégica, el desarrollo de infraestructura y la gestión sostenible de los recursos hídricos, "ayudando a salvaguardar la productividad agrícola y fortalecer la resiliencia de las comunidades que enfrentan la creciente escasez de agua", ha añadido la entidad.

Tras el saludo del director de la División de Tierra y Agua de la FAO, Lifeng Li, el catedrático emérito de la Universidad de Córdoba y profesor de investigación del IAS- CSIC Elías Fereres ha presentado la comunicación 'Del seguimiento a la evaluación de impacto: Cómo mejorar la resiliencia a la sequía en la agricultura'.

Maher Salman, de la mencionada división de la FAO ha hablado de 'Abordar las deficiencias en la evaluación del impacto de la sequía: La justificación de la Plataforma de Evaluación del Impacto de la Sequía'. El cierre al seminario lo ha puesto la investigadora del IAS-CSIC Margarita García Vila, que repasó 'D-IAP en acción: Explorando los impactos de la sequía a través de las herramientas y resultados de la plataforma'.

Mediante la integración de diversas metodologías y herramientas, incluyendo el modelo AquaCrop y bases de datos globales y regionales, D-IAP proporciona información relevante sobre el impacto de la sequía en las principales áreas cultivables del mundo. Su intuitiva interfaz de usuario permite explorar y acceder fácilmente a una amplia variedad de indicadores.

En secano, estos indicadores abarcan las probabilidades de reducción del rendimiento en diferentes niveles (leve -inferior al 30%-, moderada -30 a 70%-, y severa -superior al 70%) debido a la sequía, las pérdidas de ingresos asociadas y los requerimientos netos de riego necesarios para mitigar los efectos de la sequía.

En regadío, la plataforma muestra los requerimientos netos de riego específicos de cada cultivo y la productividad hídrica asociada. Además, proporciona la probabilidad de satisfacer las necesidades hídricas del cultivo con una cantidad de riego específica.

D-IAP realiza sus evaluaciones en hasta 16 cultivos diferentes, incluyendo múltiples temporadas de crecimiento dentro de un año. Estos impactos pueden evaluarse para las condiciones climáticas actuales y las proyecciones climáticas futuras (mediados y finales de siglo) bajo tres escenarios de Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP, según se definen en el Sexto Informe de Evaluación del IPCC) (SSP1-2.6, SSP3-7.0, SSP5-8.5).

Para facilitar la gestión de la información, D-IAP permite descargar los resultados de la plataforma en distintos formatos y escalas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.