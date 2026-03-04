Impulso a un programa pionero para el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación en Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles del programa de fomento de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por las siglas en inglés de 'sustainable aviation fuel') en Andalucía promovido por la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, para crear un entorno favorable para el desarrollo de proyectos de producción, distribución y uso del SAF en Andalucía.

Según ha explicado la Junta en una nota, los SAF son combustibles sustitutivos del queroseno convencional decisivos para la descarbonización del sector de la aviación porque generan muchas menos emisiones de CO2.

En este sentido, la Unión Europea ha establecido una serie de objetivos progresivos desde 2025 a 2050 para incrementar su uso en las aeronaves que operen en la UE. Esto supone que "todos los estados miembros deben aumentar la producción de estos combustibles sostenibles para poder alcanzar las metas fijadas".

No obstante, aunque el desarrollo de las medidas regulatorias, económicas y de despliegue de infraestructuras necesarias para el impulso de los SAF en España son competencia fundamentalmente de ámbito estatal, la Junta de Andalucía ha querido dar un paso más dentro de su política industrial y energética para fomentar proyectos SAF, dada la oportunidad que ello supone para que Andalucía crezca industrialmente en un sector de futuro y se convierta en el hub de fabricación del sur de Europa, con la consiguiente atracción de inversiones y creación de empleo altamente cualificado.

Por ello, la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), ha desarrollado un programa pionero que contiene ocho medidas alineadas con los objetivos fijados por Europa, aprovechando las excepcionales condiciones que presenta la comunidad por la madurez de su industria aeronáutica, las infraestructuras aeroportuarias de la que dispone, así como por el extraordinario potencial y desarrollo de las energías renovables, dado que estas son la base para la fabricación de los combustibles de aviación sostenibles, ya sea de origen biológico (Bio- SAF) o sintético (e-SAF).

En este contexto, estas ocho medidas, que ya se están desarrollando en colaboración con los principales actores sectoriales, "persiguen identificar las barreras en relación con las necesidades del sector y, en particular, en lo relativo al acompañamiento que puede realizar la Junta de Andalucía dentro de su ámbito competencial".

Así, una de las iniciativas contempladas es "impulsar un ecosistema industrial alrededor del SAF que se sustente sobre la colaboración público-privada y entre empresas fomentando una colaboración que redunde en el desarrollo de proyectos de producción, logística y uso de SAF".

Paralelamente, esta actuación se ha materializado mediante la creación de un panel de expertos formado por 22 entidades (empresas privadas del ámbito energético, asociaciones empresariales de sectores del cemento, la aviación y el hidrógeno, plataformas tecnológicas y centros de investigación, así como la administración autonómica) que está actuando como un instrumento de comunicación ágil para la búsqueda de sinergias e intereses comunes y la identificación de barreras y expectativas del sector.

Además, este ecosistema industrial de SAF se ha ampliado a empresas proveedoras de materias primas, tecnología, promotores, fabricantes y offtakers, de modo que se sitúan en 155 las entidades en Andalucía identificadas por la AAE hasta el momento.

RECURSOS BIOMÁSICOS Y NO BIOMÁSICOS

En paralelo, tomando como base la información compartida por los integrantes del panel de expertos, la AAE está identificando los recursos biomásicos y no biomásicos (H2 y CO2) especialmente aptos para la producción de SAF y las zonas con especial potencial para el desarrollo de proyectos.

En particular, ha elaborado un estudio y un mapa de recursos de CO2 para la producción de combustibles sintéticos, que incluye 81 instalaciones en Andalucía que podrían cubrir la demanda nacional necesaria para la fabricación de combustibles sintéticos para los sectores de transporte por carretera y aviación a 2040, el cual se ha puesto ya a disposición del sector.

También se ha abordado un estudio del potencial de proyectos de biogás y biometano como precursor de SAF y fuente de CO2 biogénico e hidrógeno renovable, identificando hasta 97 proyectos de biometano.

Fruto del desarrollo de ambas medidas, se han podido detectar los principales cuellos de botella que encuentran las empresas, tanto las promotoras como las gestoras de materias primas, lo que ha permitido comenzar a trabajar en la agilización de permisos y autorizaciones administrativas.

Otro de los aspectos necesarios para fomentar este tipo de proyectos es la financiación. Por ello, desde el 10 de octubre de 2025 está abierto el plazo para la presentación de solicitudes al Programa 3 'Cadenas de valor industrial' en el marco de los incentivos integrados de competitividad y energía (Incea), a través del cual se apoyan proyectos de transformación de biomasa para producción de biocombustibles, biogás, biometano o gases renovables que provengan de la biomasa.

En esta línea, la Junta de Andalucía ha proporcionado información personalizada a fabricantes de aeronaves, ingenierías y consultorías sobre las ayudas para estas actuaciones de innovación empresarial en el sector de la aviación sostenible.

Asimismo, se ha realizado la convocatoria en concurrencia competitiva de los incentivos de Transición Justa en la provincia de Cádiz para el proyecto tractor 'Hub Aeronáutico Net Zero Jerez', cuyo objetivo es "impulsar un ecosistema industrial centrado en la aviación sostenible, nuevos combustibles y procesos de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) en la industria aeronáutica, a la que se han presentado 59 proyectos correspondientes a 54 empresas distintas".

Además, se han establecido contactos previos con empresas que han mostrado su disposición para poner en marcha en Andalucía proyectos de producción de combustible sintético para la aviación (e-SAF) que incluyen la captura de CO2 en la industria cementera o central de biomasa, y producción de H2 renovable.

Igualmente, se está trabajando en reforzar alianzas internacionales, especialmente con otras regiones europeas que están desarrollando proyectos de SAF, como Baden-Wurtemberg, Sajonia o la ciudad de Rotterdam.

Por último, enmarcadas en la Estrategia Energética de Andalucía a 2030, todas las medidas señaladas anteriormente configuran un programa pionero con el que el Gobierno andaluz pretende posicionar a la región como polo estratégico en la producción, distribución y uso de estos combustibles, esenciales para la descarbonización del transporte aéreo, apoyándose en el potencial biomásico de Andalucía, su industria energética y del hidrógeno verde, así como en su potente sector aeronáutico.