La Junta cataloga más de 300 fuentes y manantiales en el Campo de Gibraltar en Cádiz

CÁDIZ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha catalogado más de 300 fuentes y manantiales del Campo de Gibraltar en el marco del proyecto 'Conoce tus fuentes', una iniciativa impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, con la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España.

El programa busca inventariar y divulgar el patrimonio de fuentes y manantiales de la comunidad autónoma, donde ya hay catalogadas más de 13.550, ha indicado la Junta en una nota.

Los Barrios es el municipio que cuenta con un mayor volumen de fuentes y manantiales catalogados hasta el momento con 104, seguido de Tarifa con 77, Algeciras con 55, Jimena con 52, San Roque con 13, Castellar con 10 y solo uno en La Línea.

Además, este catálogo recoge otros puntos de interés de la zona, en concreto, apunta a 18 de Algeciras, 17 de Tarifa, 15 de Jimena, 11 de Los Barrios, cinco de San Roque, dos de Castellar y uno de La Línea.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad en la provincia, Óscar Curtido, han destacado "lo positivo" que es este proyecto, que "busca la conservación del agua a través de su aprecio y su conocimiento, por lo que animan a los ciudadanos a acercarse a sus fuentes y manantiales y participar en esta iniciativa".

El objetivo de este proyecto, que está abierto a la participación ciudadana, es crear un inventario-catálogo abierto que deje constancia documental y fotográfica de las fuentes y manantiales antes de que se produzca la desaparición de muchas de ellas, bien por la construcción de infraestructuras hidráulicas que las sustituyan, por el deterioro vinculado al desuso, por la extracción de aguas subterráneas o por causas naturales como la sequía.

Además, a través de esta iniciativa se busca sensibilizar a la población sobre el valor de este patrimonio natural, socioeconómico y natural andaluz, cuya conservación es, según la Junta, "la mayor garantía del buen estado de las masas de agua subterránea que las abastecen y de los ecosistemas asociados, como son los manantiales, los ríos andaluces y la mayor parte de sus humedales".

Así, para participar los interesados pueden rellenar una ficha-encuesta de los manantiales y fuentes "más queridas", o de otros puntos de interés relacionados con el agua, aunque éstas sean humildes o de bajo caudal.

Para ello, basta con comprobar que no han sido todavía inventariadas y entrar en la ficha-encuesta que hay en la web del proyecto, rellenarla y enviar online. Seguidamente, hay que adjuntar las fotografías a un mensaje de correo electrónico y remitirlo a la coordinación del Proyecto (lsanchezdiaz@ugr.es, conocetusfuentes@gmail.com).

Otro modo de colaborar es actualizando y completando la información disponible de las fichas ya publicadas. De esa forma, se irá enriqueciendo el catálogo andaluz y ayudando al conocimiento, conservación y, en su caso, recuperación de los manantiales y fuentes más valoradas.